Gildo Insfrán criticó el fallo de Corte Suprema que impide la reelección indefinida en Formosa

No obstante, dijo que cumplirá el fallo: "Puedo estar de acuerdo o no con el fallo, pero de que tenemos que cumplir, vamos a cumplir. Es un tiro de gracia al federalismo. No es algo delegado a la Nación. No se olviden: las provincias son preexistentes a la Nación".

El fallo de la Corte Suprema sobre la reelección en Formosa

La reacción de Insfrán se dio luego de que la Corte Suprema declarara inconstitucional un artículo específico de la Constitución provincial de Formosa.

Se trata del artículo 132, que fue modificado durante el primer mandato del gobernador y que permite la reelección indefinida. Por ello, el máximo tribunal nacional hizo lugar a un amparo presentado por el frente "Confederación Frente Amplio Formoseño" y los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti aseguraron que las provincias “deben ajustarse a los límites de la Constitución Nacional” y argumentaron que la reelección ilimitada “fomenta la personalización del poder, debilitando el sistema de frenos y contrapesos, y otorgando ventajas inadecuadas en contiendas electorales”.

Por su parte, el juez Carlos Rosenkrantz manifestó que este tipo de prácticas electorales “erosiona” la representación de los gobernantes y puede derivar en “prácticas autoritarias”, además de remarcar que Insfrán completará su mandato sin problemas.