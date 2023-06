Fernández aseguró que de su gobierno "ninguno se va más enriquecido"

https://twitter.com/CasaRosada/status/1666095496413302785 EN VIVO | El presidente Alberto Fernández (@alferdez) participa de la presentación de la Mesa Nacional de Integridad y Transparencia, en Casa Rosada. https://t.co/3qBGTsl4zI — Casa Rosada (@CasaRosada) June 6, 2023

“Ninguno se va más enriquecido, no enriquecimos a nuestras familias, no somos amigos de empresarios, no les entregamos obras a nuestros amigos, no hicimos nada de eso y también hicimos muchas cosas por la integridad y calidad ética del gobierno”, desarrolló en una crítica ambigua, direccionada al ex presidente Mauricio Macri, pero que puede ser considerada también contra la vice Cristina Kirchner, condenada en primera instancia en la causa Vialidad por actos ilícitos.