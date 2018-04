Denunció que La Cámpora silenció casos de violencia de género

Stephanie, una exmilitante de La Cámpora, dio su testimonio en TN y contó la violencia y el acoso que padeció por parte de su expareja: "Soy peronista y después kirchnerista", se definió. La chica contó que no se sintió protegida por la agrupación cuando se supo lo que le ocurrió con su pareja. "Siento que a veces pesa mas cuidar una bandera, que cuidar a las mujeres", sostuvo.

La historia de Stephanie trascendió por redes sociales. En el Facebook Unidas Jamás Vencidas, un grupo en el que se exponen casos de abuso, acoso y violencia contra la mujer, se detalló su caso. "En su máximo estado de locura llegó a tirarme el auto encima para no dejarme pasar, me zamarreaba dejándome moretones en los brazos, me pegaba patadas y empujones, es una persona conflictiva todos los días buscaba discutir por cualquier cosa se enojaba y me gritaba en cualquier parte", señala parte del relato.

La joven contó que con su ex se conocieron a fines de 2016 por la militancia: "Desde el primer momento teníamos una relación muy intensa. Nos veíamos todos los días. El podía hacer uso y disposición de mi teléfono. Si yo no se lo permitía, él pensaba que algo le estaba escondiendo".

Stephanie acusó a su pareja de zamarrearla, de pegarle patadas y darle cachetazos. "Lo denuncié por abuso. Una vez lo vi en mi casa, sacado, violento. Le digo que me espere. Me subo al auto, hacemos diez cuadras, se queda dormido y chocamos. El se lastima la clavícula. Como iba atrás salí despedida y me lastimé la mano", contó.

Abuso. El acoso ocurrió después. Una vez que a ella la operaron, su pareja le insistió para tener sexo. Ella no quería. Pero él siguió y la "convenció". "No había caído en que me abusó hasta que voy a la oficina doméstica. Me preguntaron si estaba embarazada y le respondí que no sabía. Le conté lo que pasó y el hombre me dijo que eso era un abuso y si lo quería denunciar. Le dije que sí", sostuvo.

Denunció además que desde La Cámpora no hicieron demasiado por su situación, a pesar del protocolo anti violencia que deberían aplicar en la agrupación: "Casi nunca se aplicó ese protocolo. En otros casos se encubrió.Como en el mío, ya que los 15 días que estuvo bajo las sombras el hecho, me podía haber matado".