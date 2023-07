Cumbre rosarina de Unidos de cara a las elecciones de septiembre

A partir de las 10, el Salón Metropolitano (Junín 501) recibirá a las principales espadas de la coalición integrada por quince partidos políticos, entre ellos el radicalismo, el PRO, el socialismo, Creo (fuerza que conduce el intendente Pablo Javkin ) y GEN. Con el escrutinio inicial como parámetro, el nuevo frente opositor logró aglutinar el voto no peronista y desarmó el escenario de tres tercios que caracterizó a los comicios previos en la provincia.

Erbetta: "No se cambian las reglas de juego y no se alteran los pisos electorales"

Por lo pronto, ya se cursaron las invitaciones a los binomios que compitieron en la puja por la Casa Gris, a la par de todos los que lograron sortear con éxito el tamiz de las primarias del domingo.

Aunque también asistirán aquellos que no se vieron favorecidos por los votos, como el intendente de Santa Fe, Emilio Jatón, quien cayó en la compulsa frente a Juan Pablo Poletti.

Pasadas las 11, está previsto que se sume al encuentro el binomio ganador: Pullaro-Gisela Scaglia. La premisa es ajustar detalles de la inminente campaña electoral para las generales de septiembre. Y, en ese contexto, la ansiada foto de unidad dependerá de la voluntad de la dirigencia que confluya en el salón ubicado en la zona norte de la ciudad.

FM.jpg Michlig, titular de la UCR santafesina, convocó a todos los integrantes de la coalición opositora. Foto: Archivo / La Capital.

Pero gran parte de la expectativa está centrada en el nivel de cooperación con Pullaro que manifestará Losada y en la suerte a correr por los votos que la senadora nacional imantó en la primaria opositora.

Antes del veredicto de las urnas, la radical había ligado a su correligionario al narcotráfico y, confiada en un triunfo (que finalmente no cosechó), advirtió que no iba a acompañar al ex ministro de Seguridad provincial en la campaña hacia las generales.

Pullaro, en medio de los festejos por su contundente victoria, empezó a tender puentes: “Me honraría que Losada haga campaña con nosotros”. Casi en paralelo, el macrista Federico Angelini, quien acompañó a la legisladora en la fórmula, destacó que el diálogo que enmarcó la conformación de Unidos “será la base de lo que hay que hacer a partir de ahora”.

De hecho, Angelini confirmó su presencia en Metropolitano. Pero la concurrencia de Losada sigue siendo, hasta el momento, un interrogante abierto.

“La idea es que haya un gran intercambio de opiniones para trabajar todos juntos de cara a lo que viene”, afirmó a La Capital el titular de la UCR santafesina, el senador provincial Felipe Michlig, quien convocó a la cumbre rosarina de Unidos y, respecto de posibles ausencias de peso, destacó que “nadie” quedó afuera de la lista de invitados.

A la cumbre también asistirán los candidatos a senador y diputado provincial, otras piezas clave del denominado frente de frentes: es que, además de haber quedado cerca de tomar el control de la Gobernación, de mantener la tendencia de las Paso la coalición opositora podría ejercer su supremacía en la Legislatura de Santa Fe, tanto en la Cámara baja como en la alta.

Postulantes de UP

En tanto, los precandidatos a diputado nacional por Santa Fe de Unión por la Patria (UP) se reunirán este viernes en la capital provincial, en el marco de la campaña para las Paso del 13 de agosto.

Del encuentro, previsto para las 10.30, participarán Germán Martínez (actual jefe del bloque oficialista en el cuerpo), Florencia Carignano, Diego Giuliano y María de los Angeles Sacnun, entre otros integrantes de la lista a la Cámara baja.