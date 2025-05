Caso $Libra: crece la tensión por el casi seguro faltazo de ministros en Diputados

El rosarino Germán Martínez (UP) elevó su reclamo a Martín Menem, titular de Diputados.

A escasas horas de la sesión en la que debería tener continuidad la interpelación de funcionarios por el caso de la criptomoneda $Libra , un grupo de diputados nacionales de la oposición envió una nota al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, a fin de que se defina si habrá o no cita parlamentaria .

Pero en caso de que no se haya asegurado la convocatoria de los funcionarios, y atento a la imposibilidad de realizar la sesión por ese motivo, le requirieron a Menem comunicarlo a los distintos bloques a los efectos de “tomar las medidas que estimen corresponder” .

Suscribieron la nota los diputados Oscar Agost Carreño, Miguel Pichetto (Encuentro Federal), Germán Martínez, Paula Penacca (Unión por la Patria, UP), Pablo Juliano, Carla Carrizo (Democracia para Siempre), Juan Manuel López, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica, CC), Nicolás del Caño y Vanina Biasi (Frente de Izquierda, FIT).

Hay mucho fastidio entre los legisladores de la oposición, no solo por la presumible ausencia de los funcionarios sino también porque trascendió que, en lugar de ir al Congreso, los ministros estarán presentes en el cierre de campaña del vocero presidencial, Manuel Adorni, previsto para este miércoles, a las 17.30, en el parque Mitre.

Malestar con los ministros

En ese marco, Martínez, el jefe del bloque de UP, dio por sentado que no habrá sesión: “Es evidente que (el jefe del Estado, Javier) Milei y su hermana Karina (secretaria General de la Presidencia) están hasta las manos con la estafa cripto. Por eso no quieren que Cuneo Libarona y Caputo sean interpelados en el recinto de Diputados”.

>>Leer más: Rovira, la peor cripto de Milei

“Básicamente, porque Milei y Karina son indefendibles”, cerró el rosarino. La discusión entre el oficialismo y los bloques de la oposición sigue, de ese modo, en su punto más alto.

No hay un solo legislador que crea que este miércoles se harán presentes los ministros, por lo que en paralelo empiezan a trabajar en la sesión del 21 de mayo próximo.