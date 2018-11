Tanto María Eugenia Bielsa, con sus reproches a la estrategia desplegada en los comicios de 2015, y Rafael Gutiérrez, con su eventual candidatura a la Casa Gris, metieron ruido en la interna de un peronismo con expectativas electorales en alza para el año próximo. En ese sentido, el titular del PJ provincial, Ricardo Olivera, le sugirió a la ex vicegobernadora dirimir las diferencias puertas adentro, al tiempo que le hizo un guiño al posible lanzamiento político del actual presidente de la Corte Suprema de Justicia santafesina.





Sobre la probable precandidatura de Gutiérrez a gobernador, Olivera aseguró a La Capital: "No contaba con información oficial al respecto, más allá de los rumores que comenzaron a circular dos meses atrás. Tampoco lo hablé con él, con quien mantengo una relación personal" .

"El objetivo es conversar con todos los posibles postulantes (a la Casa Gris) en la medida en que tengamos coincidencias en temas estratégicos de campaña, que no son más de cinco o seis. Creo que es viable esa candidatura, no la descarto", aseveró el dirigente acerca del futuro del magistrado.

Fue entonces cuando Olivera enfatizó que con Gutiérrez "hay coincidencias por lo que uno conoce de su historia, más vinculada al peronismo que a otro partido político".

"Por ahora no digo que sí ni que no, es un tema para pensarlo", había afirmado el lunes pasado el titular de la Corte Suprema al referirse por primera vez públicamente a una eventual precandidatura a gobernador.

Incluso Gutiérrez recordó que "no es la primera" vez que es tentado para lanzarse a la Casa Gris, precisó que la oferta surgió de "un grupo de amigos" (legisladores provinciales, presidentes de comunas, empresarios y gremialistas de extracción justicialista) y admitió que, de optar por la postulación, inmediatamente deberá renunciar al alto tribunal.

En ese sentido, Olivera insistió en que la reunión convocada por el peronismo provincial para el 1º de diciembre apunta a "garantizar a todos los posibles precandidatos, algunos ya lanzados y otros no tanto, reglas de juego claras". Y subrayó: "El mensaje es que esos nombres en danza, si decidieran ir a las urnas, participen dentro del frente que constituya el PJ".

A su vez, el dirigente hizo un alto frente a las recientes afirmaciones de Bielsa, quien continúa recorriendo el territorio santafesino con el objetivo de construir su precandidatura a gobernadora, más allá de que todavía no se pronuncie al respecto.

La atención de Olivera se posó sobre las afirmaciones de la ex vicegobernadora sobre la estrategia electoral del peronismo en 2015 y la imposición de candidatos desde Casa Rosada.

Durante una reunión realizada días atrás con militantes de Nuevo Encuentro, Bielsa había señalado: "Algunos dirigentes convirtieron al peronismo en una pyme más que en un proyecto colectivo. No queremos más que los candidatos se elijan entre cuatro paredes. Nos debemos una autocrítica". E hizo hincapié en lo ocurrido en 2015, cuando declinó ir por la Gobernación.

"Yo era candidata (a gobernadora) hasta un viernes a la medianoche, pero Cristina propuso varias condiciones. La primera fue que La Cámpora tenga prioridad en la lista de legisladores. En segundo lugar, que el vice fuera un compañero que yo no había elegido y la tercera que la campaña se manejaba desde Buenos Aires", resumió.

En esa línea, Bielsa sentenció: "Esas condiciones no las acepté y, a la luz de los acontecimientos, me alegro porque hoy puedo estar acá, dando la cara. Si no, estaría caminando por (los Tribunales Federales de) Comodoro Py".

Respuesta

Olivera tomó nota y replicó. "Me hago cargo de la gestión que encabezo en el PJ y de todo lo que tiene que ver con las estrategias política y económica. De hecho, debemos ser el único partido que tiene aprobados todos los números en la Justicia electoral respecto de los últimos comicios", afirmó.

"Le puedo decir a Bielsa que estas cuestiones, en todo caso, hay que discutirlas en otro ámbito. Estoy tranquilo: hace dos años y medio que conduzco el partido y cumplimos todos los requisitos que nos demandan la Justicia y la gente. No hay nada que esconder", aseveró Olivera, quien adelantó que "seguramente" en los próximos días hablará con la ex vicegobernadora, al igual que lo viene haciendo con los restantes dirigentes que aspiran a pelear la provincia en las urnas.

Tras reconocer que las palabras de Bielsa "pueden generar malestar en algunos sectores del PJ", el jefe partidario instó a la unidad. "Hoy tenemos una oportunidad histórica que nos permitiría recuperar Santa Fe. Si no lo logramos, será nuestra culpa", sentenció.