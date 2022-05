Balance de gestión, anuncios y reclamos: el discurso de Perotti estuvo plagado de guiños políticos

En la política santafesina arraiga un convencimiento: el penúltimo discurso con que un gobernador inaugura el periodo de sesiones ordinarias de la Legislatura es el último que le escuchan en serio . Simple, un gobernador santafesino no puede ser reelecto y para cuando llega su cuarto y final 1°de Mayo en que tiene hablar ante la Asamblea Legislativa ya será año electoral, estará en curso el proceso para elegir a su sucesor y todos estarán pendientes de quien pueda llegar no del que se está yendo.

Sea que crea o no que el año que viene le prestarán menos atención o por que ya hizo costumbre eso de convertir algunas de sus frases en golpes de mandobles, lo volvió a hacer: presentó una provincia con cifras en materia económica y financiera en óptimo estado (“la desocupación bajó a 6,3% en Rosario y al 7% en Santa Fe, las cifras más bajas desde 2014”) y prometió algo así como una cruzada para reclamar asistencia nacional en seguridad y justicia contra el delito y la violencia. Su talón de Aquiles en el que la oposición aporrea a su gestión.

“Voy a realizar una amplia convocatoria a instituciones, partidos políticos, líderes religiosos, sindicatos, organizaciones sociales, intendentes y presidentes comunales. Juntos necesitamos decirle a toda la Argentina que nuestra provincia requiere mayor presencia federal” proclamó Perotti. Eso que dijo desconcertó a propios y extraños. ¿Fue un guiño a intendentes como Pablo Javkin o Emilio Jatón (presentes ayer escuchándolo) que piden más efectivos nacionales que cuiden sus ciudades?

https://twitter.com/omarperotti/status/1520813614936072193 Nuestro país creció con una impronta centralista, el federalismo real nunca se desarrolló plenamente y siempre quedaron vicios de una relación desigual. Una visión que perjudicó y mucho, el desarrollo integral del país. #AperturaSesiones2022 — Omar Perotti (@omarperotti) May 1, 2022

Pero la verdadera pregunta de esa frase sobre la seguridad -tema en el que desgranó numerosas acciones en curso y estadísticas- no es si logrará tomar la posta del reclamo que le hace la oposición y si ésta se sumará a esa suerte de epopeya que dijo querer encabezar, sino si en verdad irá a patear la puerta de algún Fernández en Buenos Aires. Sea este el ministro de Seguridad, la vice o mismísimo presidente de la Nación.

Una señal la dio cuando reclamó un “federalismo más justo que no haga que producir e invertir en el interior resulte más caro. Se necesita más inversión nacional en infraestructura para la producción que beneficia a todos los argentinos y deben pagarse con la plata de todos los santafesinos”. Quienes saben leerlo políticamente dicen que Perotti avisó a la Nación que si siguen así no cuenten con él.

Entre quienes lo escucharon, además de diputados y senadores, ministros y colaboradores, en el recinto estuvieron los senadores nacionales Carolina Losada, Delky Scarpin y Marcelo Lewandovski; los diputados nacionales Magalí Mastaler, Mónica Fein, Victoria Tejeda, Germana Figueroa Casas, Marcos Cleri y Roberto Mirabella; el intendente de Rafaela, Luis Castellan y el presidente de la Corte Suprema, Rafael Gutiérrez.

Equilibro fiscal

Este domingo se retornó a la plena presencialidad. La última asamblea completa había sido en 2020; el día que le recriminó a Miguel Lifschitz (su antecesor; en el recinto y mirándolo) que le impidiera hacer su propio presupuesto para ese año. El socialista había tenido el concurso de senadores peronistas para hacerlo. La interna oficialista debutaba ese día. Perotti entonces los retó a uno y a otros. “El equilibrio fiscal alcanzado en 2021 y proyectado también para 2022, le permiten a la provincia desplegar su programa de gobierno”, se jactó esta vez.

Este domingo dejó en claro también que se propone liderar en su partido cuando arme su andamiaje electoral el año que viene. En lo que hace a la reforma constitucional provincial (que no nombró) fue quizás más tangencial de lo que esperaban los legisladores de todos los bloques que quieren debatirla este año. Sí, enfatizó que tiene “una clara decisión política de discutir los alcances de la postergada autonomía municipal, incluyendo la duración de los mandatos comunales, la transferencia de competencias y de recursos”.

Parado en un atril, Perotti leyó un discurso muy largo y que comenzó a las 11.53 homenajeando a Lifchitz y a Carlos Reutemann -ex gobernadores que murieron en 2021- y condenó firmemente la invasión de Rusia a Ucrania. Lo termino a las 14.05 ¿Una demostración de que tuvo mucho para decir porque su gestión hizo más de lo que la oposición, que la acusa de no haber arrancado todavía, le reconoce?

Ese fue el razonamiento de los autores de la estrategia retórica basada en cinco ejes principales cruzados por estos cuatro núcleos transversales: “El cuidado del ambiente y desarrollo sostenible, la perspectiva de género y la descentralización”, conforme explicó al comenzar.

Uno de esos cinco ejes fue seguridad y justicia y en ambas materias describió acciones propias pero también hizo silbar la estocada.

“Los niveles de violencia que se viven en la provincia y principalmente en Rosario nos preocupa y ocupa. La Nación argentina no puede permitir que esto ocurra en su territorio, necesitamos una atención especial, una estructura federal acorde al tamaño y complejidad del problema. Trabajamos fuertemente para no entregarle al próximo gobierno, cómo me entregaron a mi, casos escandalosos de jefes y miembros de la fuerza policial ligados al narcotráfico”; una de esas frases filosas que hace caso omiso a la negativa que reveló la vocera presidencial diciendo que la Nación no “sitiaría” Rosario.

En esta misma materia prometió crear un “Centro Unificado de Operaciones para el área del Gran Rosario con el principal objetivo de disminuir la tasa de homicidios, el cual se sumará a los nuevos despachos del 911” y procurará que “los municipios tengan el mayor protagonismo e injerencia en el diseño de las políticas de seguridad”. En este punto hubo más anuncios.

Otro eje fue educación y aunque detalló programas como el Boleto Educativo Gratuito, las inversiones en infraestructura educativa y conectividad que detalló minuciosamente, o la capacitación docente también dijo que quiere “que todas las chicas y los chicos estén en la escuela aprendiendo, el lugar por excelencia donde se construye ciudadanía y convivencia social, donde nos preparamos para el mundo del trabajo y la participación democrática. Concentramos todo nuestro esfuerzo en la universalización de la sala de 4 (años de edad)”.

Dijo que “con el Boleto Educativo Gratuito (BEG) hoy quien va a estudiar, viaja gratis; quien va a enseñar, viaja gratis, quien va a trabajar a la escuela, también viaja gratis. Un beneficio que alcanza no sólo a quienes viven en las ciudades sino también a los estudiantes y trabajadores de nuestras 1.200 escuelas rurales que antes hacían dedo o una vaquita para viajar todos juntos en un auto o remis” y desgranó cifras: 245.759 usuarios tendrá el BEG en 2022. Incluye alumnos/as, docentes y asistentes en el transporte urbano, interurbano y rural.

Dio ejemplos de ahorro con el BEG: “Una familia de Rufino, con 2 hijos en edad universitaria que viajen a Venado Tuerto ahorra aproximadamente 52.800 pesos mensuales. Un docente que vive en San Justo y hace 91 km hasta Pedro Gómez Cello dos veces a la semana, ahorra 8.080 pesos”.

https://twitter.com/omarperotti/status/1520813812097683456 Ya son 245.759 los usuarios y usuarias que cuentan con el #BEG (Boleto Educativo Gratuito) este año. Abarca a alumnos/as, Docentes y Asistentes escolares. Un docente de la ciudad de Rosario con un hijo en edad escolar ahorra $5.222 por mes. #AperturaSesiones2022 — Omar Perotti (@omarperotti) May 1, 2022

Santa Fe como motor productivo

Hacer de Santa Fe un motor productivo y de la innovación del país fue otro eje en que, dijo, querer que Santa Fe lidere la economía del conocimiento de América Latina, sobre todo en biotecnología, llevar la ciencia al territorio, potenciando su vinculación con la matriz productiva, con las necesidades de la comunidad y los desafíos de la provincia en ámbitos como la salud, la seguridad alimentaria o el ambiente.

Volvió a insistir con que "la inseguridad es un flagelo que la provincia arrastra desde hace años y sobrepasa la instancia provincial. La Nación no puede y no debe permitir que esto ocurra en su territorio y se expanda a otras provincias. Necesitamos la presencia de más efectivos federales y una estructura de justicia más sólida. Estamos realizando importantes inversiones en equipamiento, infraestructura, tecnología y capacitación para modernizar a nuestra policía. Tenemos mucho por hacer y ello amerita del compromiso y la co-responsabilidad de todos los estamentos del Estado para cortar los vínculos con el delito, trabajar codo a codo con los municipios, comunas y la sociedad toda”.

Otra vez se enorgulleció de su programa Billetera Santa Fe.

En Infraestructura para el desarrollo integral en cada rincón de la provincia enumeró “grandes y pequeñas obras que generan un efecto multiplicador en términos de empleo y consumo. Mejores servicios de agua, cloacas, energía, gas, conectividad, rutas y caminos para que -si lo desean- los santafesinos puedan arraigarse en el lugar donde nacieron. Esto integra el territorio y lo equilibrar poblacional y digitalmente”.

Subrayó que el Aeropuerto de Rosario “es el primero del país en concretar el ingreso de carga en la modalidad “continuidad de bodega”. Desde abril 2021 hasta la actualidad, se realizaron alrededor de 70 operaciones”.

perotti11.jpg El gobernador abrió las sesiones de la Legislatura provincial.

Suena convencido Perotti en que sus empeños en conectar digitalmente la provincia trascenderán su gestión y “será un legado hacia el futuro de nuestra provincia para promover la inclusión, cerrar brechas de desarrollo y mejorar la calidad de vida de todos los santafesinos y santafesinas”. Sonó épico.

En salud sostuvo que debieron “fortalecer en tiempo récord a nuestra red de efectores en todos sus niveles e incrementar la cantidad de camas críticas para adultos, pasamos de 161 a 486 y junto con el sector privado llegamos a 1.200. Duplicamos la cantidad de camas generales con oxígeno, llegando a 1.512 durante el 2021”.

Concluyó en que “la baja en los casos de Covid-19 tiene que ver sin dudas con el alto nivel de vacunación en la provincia: 87% de la población está con el esquema completo de vacunación. 94% de mayores de 60 años cuenta con tres dosis. 93% del personal de salud cuenta con tercera dosis. 53% del personal de seguridad y educación con tercera dosis”.

Perotti se aseguró que sus opositores tengan tema para el análisis cuando les dijo ayer que “Santa Fe es pionera en la recuperación económica, encabezando los indicadores de producción, inversión y crecimiento del trabajo registrado en todo el país”.

Y puso en su énfasis “en el nivel de actividad económica se ubicó a comienzos de este año un 6% por encima de los registros previos al inicio de la pandemia (enero 2020). 2021: El indicador sintético de la actividad económica registró una importante recuperación de 9% interanual. La actividad industrial creció en 2021 un 18% respecto del año anterior. El total de trabajadores asalariados registrados en el sector privado creció en enero de 2022 un 3,7% interanual, con 18 mil nuevos trabajadores. La superficie autorizada para permisos de construcción subió un 44% en 2021. En 2021 la estimación de inversión privada ascendió a más de U$S 2.000 millones”.

En tanto en las exportaciones, dijo que “Santa Fe generó en 2021 el 23% del total de las ventas al exterior del país”.