Una agente de inteligencia de la Agencia Federal de Informaciones (AFI-ex Side) fue una de las testigos que ayer brindó declaración en el marco del juicio oral y público que se sigue contra la banda de Los Monos. La funcionaria llegó desde la Ciudad de Buenos Aires autorizada por sus superiores para hablar durante las audiencias y brindar información técnica acerca de las intervenciones telefónicas solicitadas por juez el instructor de la causa, Juan Carlos Vienna, en 2013. Esas escuchas conforman gran parte del material probatorio en el que se sustenta la acusación de la Fiscalía y su difusión, lisa y llana, ocupó parte de la tarde de ayer.

En 2013 esta testigo tenía entre sus funciones llevar adelante las intervenciones ordenadas por la Justicia por distintas investigaciones, entre ellas las vinculadas a la causa de Los Monos. Por la disposición de preservar la identidad de la agente de la ex Side, el tribunal dispuso que durante su declaración sólo permanecieran en la sala de audiencias los fiscales y defensores, mientras que las demás personas (entre ellas imputados y periodistas) debieron aguardar en salas distintas donde se podía escuchar, aunque no ver, lo que ocurría durante el juicio.

La testigo fue propuesta por la Fiscalía y por eso fue el fiscal Gonzalo Fernández Bussy quien comenzó con el interrogatorio. La funcionaria explicó que, en el marco de la investigación que hoy se ventila, el juez Vienna solicitó la intervención de algunas líneas telefónicas, registros de titularidades, registros de llamadas entrantes y salientes, mensajes de texto recibidos y enviados y ubicación geográfica de celdas, es decir, desde dónde eran utilizados esos teléfonos.

Una explicación genérica

"Es amplio decir cómo se llevaban a cabo, es un mecanismo confidencial", dijo la testigo luego de que el fiscal la consultara acerca del modo en el que se realizaban esas intervenciones. Sin embargo, explicó de forma general el método con el que trabajaban en la ex Side. "El juez solicitaba una intervención telefónica de un particular por tantos días y lo elevaba a nuestra Dirección. Nosotros mandábamos la solicitud a la prestadora telefónica que correspondiera y se intervenía el teléfono. Se grababan las comunicaciones las 24 horas por el tiempo plasmado en el oficio (judicial)", detalló. Luego, cuando el plazo solicitado por el juez había culminado, se enviaba una comunicación al juzgado para informar que las escuchas habían cesado y si se había producido o no el material. "Si se habían producido, se adjuntaban los CD's", agregó.

La funcionaria indicó que los resultados de las pericias eran remitidos al juzgado en discos compactos de audio en un formato inalterable: "Una vez registrada la información no se puede ingresar ni borrar nada de ese disco".

La Fiscalía exhibió a la testigo una serie de documentos firmados por ella, entre los mismos un oficio en el que el juez Vienna solicitaba la primera intervención de algunos teléfonos. Estaba fechada el 23 de abril de 2013 y pedía escuchas por 30 días. Luego el magistrado solicitó prolongar ese plazo.

El dato coincide con el que el lunes introdujo al debate el ex jefe de la disuelta División Judicial de la policía, Cristian Romero. El comisario dijo que, utilizando "información de calle", el 22 de abril de 2013 había planteado al juez Vienna una primera hipótesis respecto del homicidio de Martín "Fantasma" Paz, hecho que dio origen a la causa contra Los Monos: que el crimen tenía características mafiosas a modo de sicariato, que había sido motivado por una deuda impaga y que "Monchi" y "Pájaro" Cantero podían ser quienes lo habían planeado y mandado a ejecutar.

Cuando la testigo sentó su postura frente a las escuchas fue más que clara: "Mi función es enviar las escuchas al juzgado, no tengo idea ni puedo hacerme cargo del contenido de esos discos" aseguró.

Discusiones de forma

Minutos antes se había generado entre las defensas y la Fiscalía un arduo debate que obligó a suspender la audiencia por casi una hora. La discusión se centró en que en las escuchas no se sabía quiénes eran los que conversaban (no estaban identificados) y además no eran emitidas directamente de los CD's aportados por la ex Side sino de un pendrive por lo que según los defensores "no tenían valor probatorio". Luego de que el juez Manfrin resolviera la situación comenzaron otras discusiones menores.

El fiscal Luis Schiappa Pietra pidió así que se emitan ante el tribunal unas diez escuchas en las que se podía oír cómo imputados claves del juicio, tal el caso de "Monchi Cantero", se comunicaba con sus lugartenientes y amigos, muchos de los cuales están en el banquillo de los acusados junto a él, para informarse en distintas comunicaciones tanto de la salud de su hermano Claudio "Pájaro" Cantero la noche en que lo balearon frente al boliche de Villa Gobernador Gálvez, cómo de la suerte de distintas personas que fueron víctimas de la venganza por ese crimen dos días después en el cruce de avenida Francia y Acevedo, frente al Centro de Distrito Sudoeste.

Diálogos conocidos

"Ey, murió el Pájaro", le dice "Monchi" a su padrastro, Ariel Máximo "El viejo" Cantero. Y éste le responde: "Fijate la Cele", en alusión a Celestina Contreras, la madre del lider asesinado. En otra se escucha a "Monchi" pedir "confites" y una "cuatro y medio", en relación a lo que la policía entiende son drogas. En otra escucha difundida ayer se informa de la suerte de Diego "Tarta" Demarre, asesinado el 27 de mayo de 2013, un día después de la muerte de "Pájaro". Otra de las escuchas refiere a la muerte de parte de la familia de Milton César, un joven al que las primeras versiones de la calle recogidas por los Cantero indicaban como el autor de los disparos que terminaron con la vida de "Pájaro".

De esta manera el tribunal admitió los CD's como pruebas pero no su contenido ya que fue la testigo la encargada de confirmar que ignoraba "el contenido de los mismos" y el acuerdo de las partes de que se discutirá oportunamente el valor de esa prueba.