El lunes a la noche Emiliano Cantero, de 21 años, fue hasta una vivienda de Comandante Espora al 100, en Villa Gobernador Gálvez, para visitar a la muchacha de la que fue novio hasta hace 10 días. Los vecinos relataron que alrededor de las 3.30 escucharon un golpe seco en una puerta de chapa, el motor de un auto alejándose y el llanto desconsolado de una mujer.También relataron que minutos después de que la muchacha ingresara a su casa tras ir a comprar helado, irrumpieron en la vivienda tres encapuchados que fueron directamente sobre Cantero, al que ejecutaron con balazos en el rostro, el abdomen y el tórax.

"Escuché un golpe seco en la puerta de chapa y me sobresalté. Pensé que me estaban entrando a robar, pero no me asomé porque vivo sola con mi nieta. ¿Disparos? No escuché ningún disparo", explicó una vecina que reside a pocos metros de la escena criminal. Emiliano Cantero no era del barrio, dijeron los vecinos, y remarcaron que residía a unas 20 cuadras de allí, en inmediaciones de Nogués y Alvear. Hasta ese lugar había llegado como novio de Sofía, una muchacha de su misma edad. "Se lo sabía ver primer en auto y ahora andaba en moto, a la noche cuando llegaba o a la mañana cuando se iba. Pero se le veía algo raro, era familia de los Cantero de Los Monos", dijo convencida una vecina de la zona. Ese parentesco fue desmentido por allegados a familia sindicada como integrante de la banda de Los Monos.

Un tiroteo anterior

"El salía con Sofía desde hace seis o siete meses. Lo que se dice es que hace diez días rompieron esa relación y el pibe vino a recomponer", confió una doña de la cuadra. "Hace tres meses hubo un incidente que nos llamó la atención porque una noche llegaron este pibe con Sofía en auto y de milagro alcanzaron a entrar a la casa porque los perseguían a los tiros. Nos cansamos de juntar proyectiles", indicó otra residente del lugar.

Sofía reside en una vivienda de dos plantas, la superior a medio construir, con un prolijo patio delantero. La puerta de ingreso al perímetro de la casa es de rejas y el lunes a la madrugada estaba sin llave ni candado. En la vivienda reside la muchacha junto a su hermano y su madre.

Siempre de acuerdo a los vecinos, alrededor de las 3.30 de la madrugada Sofía salió de la casa a comprar helado y regresó a los pocos minutos. A partir de ese momento se precipitaron los últimos instantes en la vida de Cantero. Al menos tres hombres llegaron en un auto, bajaron y sin hacer demasiado ruido ingresaron al patio delantero. Luego forzaron levemente la puerta de chapa de ingreso al living y de inmediato uno de los pistoleros ejecutó a Cantero sin dejar heridos.

"La mamá de la chica contó que ella se asomó desde su habitación al living y se llevó por delante a uno de los encapuchados que estaba saliendo de la casa. Entonces vio al yerno muerto y comenzó a gritar. Los asesinos salieron y se fueron como si nada", confió otra vecina. El caso quedó en manos del fiscal Adrián Spelta quien comisionó a efectivos de la Policía de Investigaciones para que trabajaran sobre el territorio en busca de posibles testigos y filmaciones de cámaras de videogilancia.