Un hombre de 72 años abusó sexualmente de su nieta y fue denunciado por sus propias hijas

La mujer contó que días atrás ella tuvo que trabajar en horario nocturno y que se encontró con una situación extraña al regresar a su casa, en barrio Ludueña, en inmediaciones de Junín y Avenida de la Travesía.

"Volví una noche a mi casa y estaba mi papá, ese bastardo, y lo vi nervioso y raro, y también a mi hija, no sabía ni qué decir", recordó Yanina, y señaló: "Él abusó de mi hija y ella le pedía que no, que por favor no, y ese hijo de mil puta seguía y seguía".

2021-01-13 pedofilo.mp4

Pidió que otras víctimas que hayan sido abusadas por este hombre que se presenten y lo denuncien. "Si alguna chica fue abusada por este malnacido bastardo, que por favor lo diga. Son nueve personas en total, incluida yo de chica y mi hermana", contó sin poder retener el llanto.

En diálogo con El Tres TV, en medio de lágrimas su hermana también relató que "a raíz de los escraches por las redes empezaron a salir amiguitas mías de la infancia que contaron lo que les había hecho, eran nenas en ese momento, entre 7 y 12 años. Amiguitas de mi otra hermana también dijeron que les había hecho algo, son nueve personas en total, estamos ante un pederasta de niños, es terrible lo que hizo".