Robo sin víctima

La supuesta víctima del robo y que habría sido el motivo de la intervención policial no se presentó hasta ayer a declarar en la Fiscalía con lo que esa primera versión sobre el móvil del procedimiento se desvanece. "Dice que estaba lesionada, un testigo la atendió, la vio bien, pero no aparece", indicó una fuente cercana al caso. Un dato que impregna el hecho de más interrogantes. Por otro lado, tras la audiencia imputativa y visiblemente conmocionado, la ex pareja de Jimena Gramajo, madre de tres nenas, dijo ante los medios que "la mataron como a un perro", que "no tenía antecedentes" y que cuando él se "quedaba sin laburo ella salía a paquetear pero nunca robó". En ese marco, el muchacho pidió "justicia" por lo sucedido.