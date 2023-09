Rasgos de un crimen mafioso a metros de una escuela en barrio Triángulo y Moderno

En Saavedra al 6300 los vecinos no podían entender el triste y violento final de Juan Roberto Quiza, de 45 años, ex residente del barrio en el que siguen viviendo sus hijos. En ese lugar a Quiza lo reconocen por el apodo de “Moncholo”. “Era un buen hombre. Una pena que se lo comió el escabio. Fresco, un tipazo. Chupado, un problema. Acá sólo quedaron los hijos, el más chico de 11 años. El ahora estaba viviendo en la Lagunita, la ex pareja esta internada por problemas de adicción. El puede que haya arrancado con otra novia. La verdad estamos todos sorprendidos con lo que le paso”, explicó una residente de la zona en la que supo vivir Moncholo.