Ferreteros advierten por compras en internet: productos mucho más baratos pero falsificados

"Muchas veces, el cliente puede cambiar y hacer la devolución. A veces, cuando pasa el tiempo, se encuentra con que esa firma no existe más o cambió de nombre ", indicó el empresario en cuanto a las dificultades que surgen a la hora del reclamo. Cuando esa opción no está disponible, muchas personas no tienen alternativa para reparar lo que les vendieron.

El dinero a gastar no es el único factor a tener en cuenta para esquivar el fraude. En lo que respecta a las herramientas, Angiulli señaló que se parecen "muchísimo a una marca original", pero el producto "no tiene nada adentro" y es "mucho más liviano". Otra cuestión que no es superficial se refiere a los componentes, ya que algunos vienen con baterías que no son de litio; es decir, de menor calidad.

"Cuando vienen a la ferretería, nosotros les tenemos que dar la sorpresa de que no tienen repuesto porque no es original", precisó el empresario respecto de los reclamos de los clientes defraudados en línea. Si ya pasaron varios meses desde que hicieron la compra, entonces no tienen la posibilidad de devolver lo que compraron o pedir el cambio.

En la Cámara de Ferreterías no sólo tienen preocupación por la venta de herramientas falsas. También detectaron falsificaciones de una marca muy conocida de parlantes. Cuando los dispositivos empiezan a fallar y los revisan, detectan que sólo uno de los dos bafles está conectado. "Y no es de neodimio, el que realmente tiene potencia y se escucha bien", acotó Angiulli.

"Nuestro consejo es que no compren por vía electrónica sino en un comercio establecido para poder hacer un reclamo en un lugar físico", planteó el titular de Cafara. Entre los productos involucrados en los fraudes añadió los televisores que no cuentan con todas las funciones correspondientes. En último término sumó los muebles y sillas para armar y advirtió: "Siempre falta alguna pieza y vemos que se está incrementando".