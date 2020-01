Pullaro: "El actual gobierno provincial entró con los ojos cerrados"

Maximiliano Pullaro, quien hasta el 10 de diciembre fue ministro de Seguridad y actualmente es diputado provincial por la Unión Cívica Radical, acusó ayer de "soberbio" al gobernador Omar Perotti y pidió que "se ponga a gobernar".

Al referirse a la actual escalada de violencia en las principales ciudades santafesinas, Pullaro explicó que "hubo una total falta de coordinación durante los seis meses que duró la transición" entre el gobierno saliente y el actual, lo que llevó a que la gestión de Perotti "entrara al Estado con los ojos cerrados".

En contacto con Radio 2, Pullaro defendió su gestión al frente de la cartera de Seguridad que ahora dirige Marcelo Saín, quien hasta el 10 de diciembre ocupó la titularidad del Organismo de Investigaciones (OI) que depende del Ministerio Público Fiscal (MPA). Y recordó que "durante la administración de Miguel Lifschitz se detuvieron a los cabecillas de las principales bandas criminales de la provincia, entre ellas se llevó a juicio y tras las rejas a los referentes de Los Monos".

"Cuando el gobierno actual, fundamentalmente el gobernador (Omar Perotti) plantea «desidia e ignominia estatal» en la Asamblea Legislativa, es injusto con el esfuerzo que le pusimos a nuestra gestión y con la realidad objetiva que podemos mostrar", se quejó Pullaro. Y criticó: "Siguen hablando como si fueran oposición y siguen dando diagnósticos. Creo que hay que sentarse en una mesa y ponerse a gobernar".

Se perdieron seis meses

Consultado sobre el incremento de la violencia en Rosario, Pullaro recalcó la falta de trabajo conjunto durante la transición. "Tal vez por soberbia del gobernador actual se perdió una oportunidad muy grande de trabajar con el gobierno que se iba. Lamentablemente durante seis meses no tuvimos ningún contacto y entraron al Estado prácticamente con los ojos cerrados. La gente los votó para que gobiernen, no para que hagan diagnósticos", recordó.

Con todo, aseguró que el oficialismo encontrará en el Frente Progresista una oposición responsable y pidió respaldar a Saín: "Lo último que podemos tener es un ministro débil", sostuvo. "No pienso ser igual a lo que fueron conmigo. Con la seguridad no se jode", aseguró Pullaro.

En ese sentido, allegados al diputado confiaron a La Capital que las nuevas autoridades de Seguridad tenían elementos de sobra para trabajar desde el 10 de diciembre porque la gestión anterior no sólo disponía de la información generada en el Organismo de Investigaciones sino también la producida por la Central de Información Criminal (OJO) en la que se dibujaban los mapas de calor de los barrios más calientes en los cuales actuar.

"La información y el diagnóstico están, ahora hay que trabajar y para eso se necesita no sólo coordinación sino también una voz de mando clara y unívoca. No puede ser que el ministro (Marcelo Saín), que tiene una posición garantista diga una cosa, y el jefe de policía (Víctor Sarnaglia) instruya a la tropa contrariando a su superior político como lo hizo autorizando llevar una bala en la recámara de las armas oficiales", dijo un ex hombre de Seguridad.

"Lo que hoy percibe la policía es un doble discurso, un doble comando, y eso la lleva a no tener claro qué debe hacer. Ahí es donde tiene que poner el acento la actual gestión para encuadrar a la fuerza y conducirla claramente", concluyó la fuente.