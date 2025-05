Muerte en el barrio Parque Casas: la familia del policía abatido por un gendarme dice que "fue un fusilamiento"

Fue un incidente muy confuso, sobre todo para la familia de Oficialdegui. El caso lo investiga el fiscal Lisandro Artacho. Los hechos sucedieron en Pavlov al 1300, en Parque Casas. Allí vivía su ex pareja, Cintia, él policía estaba con carpeta médica por una licencia psiquiátrica desde hacía varios años y ese día llegó hasta esa casa armado y con un chaleco antibalas puesto. Según las denuncias la hizo salir de la vivienda e intentó llevarla hasta una propiedad de Sorrento al 1600, a dos cuadras del lugar inicial. Unos minutos después volvió al lugar y ya con los llamados y las denuncias hechas por los mismos vecinos de pronto se vio rodeado por Gendarmes y policías. En ese contexto y mientras querían reducirlo se disparó una bala y un gendarme resultó baleado en una pierna, como reacción defensiva otro gendarme disparó al policía por la espalda acertándole dos balas en la nuca.

Los hechos fueron así: la policía llegó alrededor de las 6.30 en Pavlov al 1300, donde vive Cintia. (42) su ex pareja, testigos lo sitúan allí a Cristian con dos armas de fuego y amenazando a su ex pareja para que saliera a la puerta. La mujer le hizo caso y subió al auto del hombre, quien arrancó hacia el sur hacia una vivienda de Sorrento al 1600. Sin embargo, en algún momento la mujer se tiró del viejo Renault Megane y logró regresar a su casa.

Entonces Oficialdegui volvió hasta Pavlov al 1300 y se bajó del auto. Algunos vecinos describieron que estaba con un arma en cada mano y llevaba puesto un chaleco antibalas. Así pertrechado volvió a amenazar a la mujer y a los vecinos que comenzaban a asomarse a ver qué sucedía. El policía se apuntaba a la cabeza con un revolver .38 y se cubría con el arma cal.40 del entorno de gendarmes y de un policía que estaban en el lugar. Los familiares presumen que el chaleco antibalas que tenía puesto era en prevención de que pudiera recibir disparos.

Los gendarmes intentaron, según las declaraciones de los mismos uniformados, convencer al policía de que se calmara y depusiera su actitud. Pero como Oficialdegui no daba muestras de querer hacerlo, uno de los gendarmes se le acercó y eso provocó un forcejeo en el que el gendarme resultó con un balazo en una pierna. Inmediatamente y en defensa de su compañero, otro gendarme le disparó a Oficialdegui, quien cayó muerto en el lugar con dos balazos en la nuca.

Tiros en la nuca

Ante lo confuso de los hechos un familiar directo de Oficialdegui sostuvo, entre varias dudas sobre el ataque, que "los tiros en la nuca son terribles, no fue legítima defensa de los dos gendarmes que estaban allí para defensa del compañero; lo fusilaron por la espalda, es muy claro”.

El fiscal Lisandro Artacho concurrió a la escena del crimen donde dictó las primeras medidas para iniciar la investigación como el levantamiento de rastros, el relevamiento de cámaras de vigilancia en la zona y la toma de testimonios, una de las instancias más importantes teniendo en cuenta que hubo varias personas que presenciaron lo ocurrido.

"Hasta ahora hemos tomado declaraciones y por el momento parece un acto en cumplimiento del deber, le escena que vieron los vecinos amerita esa carátula. También declaró la ex pareja de Oficialdegui y relato escenas de violencia de género. Lo ideal es resolverlo para que los gendarmes, que permanecen en libertad, puedan recuperar su armamento y función. Tenemos los celulares del personal de Gendarmería y con eso podremos definir como fue." sostuvo Artacho.

oficial.jpg

La familia también encuentra ciertas incongruencias en las declaraciones y las denuncias de personas que intervinieron en la causa. "Alexis B. es un vecino de la ex pareja de Cristian y fue a hacer la denuncia por violencia de género y por los hechos que sucedieron a la base “Sparta” de Gendarmería, de Sorrento y colectora, pero fueron hechas a las 4 de la mañana y los hechos ocurrieron alrededor de las 6.30, la duda es que B. haya tenido un contacto directo con el gendarme". Y aportan un dato no menos importante "los vecinos cuentan que el gendarme que disparó era muy conocido de la ex pareja de Cristian".

La familia acota que :"Cristian ya se encontraba con un arma en cada mano, apuntándose a sí mismo y a terceros, y recién después dispara al gendarme pero nos preguntamos:.¿Cristian le disparo primero a un gendarme?;¿O solo apuntaba y recién disparo cuando lo intentaron reducir?”.

El familiar de Oficialdegui cuestiona que: "En el informe forense indica que una bala le rozo parte de la cara de frente hasta llegar hasta la nariz. Un disparo fue de costado y el otro en la nuca saliendo la bala por el ojo izquierdo. Un disparo de costado y el otro exactamente en la nuca. No concuerda con los datos entregados por el forense. ¿Por qué se le disparó por la espalda, si el gendarme herido supuestamente se encontraba de frente. Si fueron 3 disparos consecutivos dentro de una misma línea temporal, en que momento le dio tiempo para moverse hasta llegar a la nuca”.

El familiar agregó en el extenso mapa de sus dudas: "La cronología es imposible de sostener: si Alexis B. llega a base Sparta a las 4 de la mañana, no hay tiempo físico para que ocurra todo lo que relatan. lo hechos que sucedieron antes de las 6:49 (hora del llamado al 911). La intervención de Gendarmería es irregular, sin respaldo legal claro, ni derivación judicial previa. Se omitió convocar a la Policía de Santa Fe. La comisaria 10ª se encuentra a 5 cuadras del hecho mientras que la base “"Sparta"” se encuentra a 4 KM de distancia. El testimonio de Alexis B. clave en el inicio pero ausente en el resto del relato, deja dudas sobre la veracidad o motivación del aviso. Las versiones son contradictorias en cuanto a la actitud de Cristian, los disparos, los tiempos y los testigos". La familia espera la investigación fiscal, aunque sus dudas son muchas.