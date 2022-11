Matan a un joven padre de familia y detienen a un sospechoso muy cerca del crimen

Desde la Fiscalía provincial indicaron que el autor del hecho fue un hombre que andaba a pie e interceptó a Guarda para balearlo. La pareja del joven escuchó los disparos y al asomarse se lo encontró herido en el suelo, lo llevó en un auto hacia el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez pero llegó sin vida.

Algunos testigos del hecho le dijeron a la policía que Guarda estaba vendiendo una batería al momento en el que fue sorprendido por su homicida. Detallaron que llevaba una remera blanca y que después de efectuar los disparos se fue del lugar caminando. Con esa información, los agentes realizaron un patrullaje y a poco más de un kilómetro de distancia, sobre Biedma al 5000, dieron con un sospechoso de ser el autor del crimen.

WhatsApp Image 2022-11-09 at 11.32.26.jpeg Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Los policías, según informaron, vieron a una persona con características similares a la que habían descripto los testigos. Según ese relato, luego de darse a la fuga el sospechoso fue aprehendido en una vivienda del tercer piso de una torre, donde la propietaria dijo no conocerlo. Fue identificado como Rubén Darío V., de 26 años y con domicilio en Villa Gobernador Gálvez. La Fiscalía informó que "hay tareas investigativas para establecer su relación con el hecho" y adelantaron que en las próximas horas se determinará su situación procesal.

El sospechoso es un hombre conocido en las crónicas policiales. Apodado "Facturita", Rubén V., había sido detenido en febrero de 2017 como sospechoso de ser autor del crimen de Candela Micaela Maciel, de 2 años. El hecho ocurrió el 11 de enero de ese año, cuando la niña estaba en su casa de Villa Gobernador Gálvez y fue alcanzada por un balazo que perforó la vivienda de chapa. Pero en abril, tras una rueda de reconocimiento que resultó a su favor, "Facturita" recuperó la libertad.

Barrio acostumbrado

"Acá cada quince o veinte días balean o matan a uno", resumió este miércoles por la mañana un comerciante de la zona de Rouillón al 6300. Se trata de un sector donde hay varios locales, un centro de salud y a la vuelta dos escuelas, una primaria y una secundaria. El movimiento de vecinos es constante, allí el comentario fue que a Tomás Guarda solían verlo con su familia en la casa, a metros de donde lo mataron. "Venía a comprar acá, se lo veía como un pibe laburante, pero viste como están los barrios hoy", agregó el comerciante.

A pocas cuadras de ahí, sobre Seguí al 6300, los vecinos dijeron conocer un poco más a Guarda. Es que allí había vivido con sus padres hasta hace poco tiempo, cuando todos se mudaron. "Son una familia muy trabajadora, muy buena gente. La verdad no sé qué le pudo pasar a este chico. Capaz fue por error, pero hoy tengas o no tengas problemas te matan igual", opinó una ex vecina de la familia Guarda.

Desde la esquina de Rouillón y Seguí hacia el sudoeste la historia reciente muestra varias hechos violentos, entre crímenes y ataques a balazos. El último fue el 12 de octubre pasado, a pocos metros de ahí, en el playón Del Encuentro ubicado en Sanguinetti y Rouillón, donde fue asesinado de tres balazos Laureano Lionel Pena, de 16 años.

Según una versión extraoficial el chico estaba en el playón, a metros de una de las torres en la que vivía, cuando fue interceptado por un hombre que le preguntó si vendía -en alusión a drogas ilegales- y que cuando el chico le dijo que sí, sin mediar más palabras, le disparó.

En abril de 2021, también en la zona, fue asesinado Brian Sebastián Calegari, de 28 años. El joven residía en el barrio, estaba con su hermano en Espinillo al 3600 cuando fue alcanzado por los disparos efectuados desde una moto. Luego del hecho los familiares de la víctima fueron agredidos a balazos cuando realizaban el velorio en una casa de sepelios de Biedma y Espinillo.