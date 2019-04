Los vínculos que la mujer apresada mantenía conel narco Delfín Zacarías

Cuando en el marco del juicio oral y público a David Delfín Zacarías se describieron las actividades de la red de narcotráfico que comandaba y por la que fue condenado, el fiscal federal Federico Reynares Solari expuso claramente que era abastecedor de "La tata" Medina.

El funcionario exhibió el vínculo que se dio por un auto Chevrolet Spark que recibió un hijo de Zacarías, que le fue transferido por Medina como pago "por una operación" de compra de drogas, situación que también reforzó un testigo en el debate.

Esa circunstancia se expuso el año pasado durante el juicio en cual el empresario de San Lorenzo fue condenado a 16 años de cárcel en una causa iniciada cuando fue detenido en septiembre de 2013 en una casa de Funes. En el lugar se secuestraron 300 kilos entre pasta base y cocaína procesada.

Llamadas

A Zacarías, propietario de una remisería de Granadero Baigorria le atribuyeron la conexión con Medina a través de una escucha. "Escucháme, me llamó para que cierre la persiana de allá, de «La rubia»", dice una voz de mujer, que para la Fiscalía era de la coimputada Ruth Castro, ex mujer de Zacarías.

"Me llamó «He Man», me dijo eso y yo no tengo comunicación con nadie porque se fueron todos", refiere el audio. Para el fiscal Ruth afirma que "He Man" le pidió que avise a "La rubia" (Medina) que baje la persiana de su búnker. «He Man» es el policía federal José Luis Dabat, apuntado de advertir a la banda sobre los procedimientos, y condenado a seis años de prisión como partícipe necesario de tráfico de drogas.

Además, un policía que participó de la pesquisa identificó los puntos de venta en Boedo y Ghiraldo, Superí al 1900, Los Cocos y La Cumbre, y Cañada Rosquín al 2900. "Esos lugares estaban controlados por Medina, que un mes antes había sido allanada y le habían secuestrado 80 kilos de marihuana y también cocaína", explico el agente ante el Tribunal

Las pesquisas indicaron que en esas cuadras se entabla una histórica disputa por el dominio del territorio para la venta de estupefacientes, lo que muchas veces explica las sangrientas balaceras. "Hay un búnker que es de «La tata» en una cuadra y otro que responde al clan Romero, asentado en Nuevo Alberdi, a la altura del 2700. En 2014 la Justicia Federal ya había desbaratado bocas de expendio de Medina en La Cerámica y Parque Casas, cuando fue procesada y quedó en prisión.

Uno de los hijos de Medina, Milton F. de 20 años, está detenido e imputado de un doble homicidio ocurrido el 29 de marzo de 2018, cuando desde un auto mataron a balazos a Leandro Sarantonelli, de 20 años, y Carlos Gálvez de 39 en Medrano al 2700. El joven estuvo citado en otros hechos violentos.