Imputarán a un patovica por abuso sexual a una alumna de San Lorenzo en la fiesta de graduación

Denuncia por abuso sexual

Durante la madrugada la joven fue hallada inconsciente en un baño del lugar y no se supo qué había ocurrido hasta el día siguiente, cuando la chica recuperó el conocimiento. Entonces contó la grave situación que había padecido la noche anterior.

Según denunció la madre de la víctima, la chica contó que había sido abusada por un personal de seguridad del evento. Relató que en un momento de la noche se acercó a la barra a pedir un trago cuando comenzó a ser hostigada por un patovica. Minutos después la joven comenzó a sentirse mal y este hombre la forzó a salir del salón con la excusa de asistirla.

“Ella le decía que no, la agarró del brazo y se la llevó a la fuerza afuera. Nadie vio nada, ninguno lo detuvo siendo que era un empleado y salía con una menor del salón cuando a nosotros como invitados no nos dejaban salir al patio y él la sacó como si nada", aseguró la mujer. "Se la llevó al descampado y la empezó a besar a la fuerza, a manosear y cuando ella le dice que no, que lo empuja, la muerde y le pega", agregó la madre de la víctima.

Patovica identificado

La joven, según su madre, pudo relatar hasta el abuso hasta el momento en que logró salir corriendo y se encerró en un baño, donde al parecer perdió el conocimiento. Una hora después, aproximadamente, los empleados de limpieza la encontraron. Un mozo tuvo que saltar la puerta para destrabarla desde adentró y así poder asistir a la chica que estaba desvanecida.

La mujer hizo la denuncia en representación de su hija. Desde la empresa organizadora apuntaron que no se ocupan del servicio de seguridad, lo que está a cargo del salón donde se organizó el evento. La investigación la lleva adelante la fiscal Natalia Benvenuto de San Lorenzo y según informaron este jueves imputarán por abuso sexual al patovica, que pudo ser identificado.