"Fue una piña", dijo el abogado de los detenidos por la agresión al hijo de Valeria Mazza

Como consecuencia del violento ataque, que se produjo en la madrugada de este domingo en la esquina de avenida Francia y Brown, Tiziano sufrió la fractura de su mandíbula y este miércoles fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital Universitario Austral, adonde fue derivado luego de haber estado internado en el Sanatorio Británico de Rosario.

Bedouret adelantó que en la audiencia imputativa que se llevará a cabo posiblemente el viernes "seguramente ellos dirán que están arrepentidos y que fue una equivocación" y agregó: "Esperemos tener un juicio justo, igualitario. No sabemos qué juez nos va a tocar, diría como abogado que cualquier juez está bien pero, bueno, hay jueces y jueces".

Para quitarle importancia el ataque a golpes, el abogado enfatizó que "fue una piña que tuvo un efecto inesperado" y que "no hubo armas blancas ni de ningún otro tipo" de armas.

Además, valoró que hubo "una mediatización exagerada para una pelea callejera". (N.delaR: en rigor no se trató de una pelea, sino que los agresores le pegaron al joven, que en ningún momento intentó pelear).

También hizo hincapié en el tiempo que tardaron sus defendidos en presentarse ante la Justicia. Justificó que las 81 horas que demoraron se debió a que "dudábamos si se presentaban juntos. Quería tener la certeza de que no hubiera contradicciones entre las dos personas que estuvieron. Porque si no, no podía asumir la defensa".

Alejandro Gravier, el padre de Tiziano, le respondió a Bedouret. "El abogado quizás esté hablando de otro caso. Porque no fue una piña, fueron dos. Les aconsejo que le muestren el video del sábado a la noche".

2022-06-07 hijo valeria mazza.mp4

"No entiendo cuando dijo que no era nada. Son lesiones graves. Creo que estaba hablando de otro caso, se ha equivocado", agregó el empresario.

Tras la intervención de Tiziano, su padre sostuvo que “le dieron muchos calmantes, todavía está dormido. Lo importante es que la operación salió bien”.

También contó que junto a su esposa estuvieron al lado de su hijo desde que recibieron la noticia a las 5 de la mañana del domingo. “Ese llamado que los padres nunca queremos tener. Ellos no conocen Rosario. Después del episodio que todos vieron no sabían a donde ir, corrieron por dos avenidas y llegaron a un bar y de ahí nos llamaron. Cuando llegamos, Tiziano nos dijo que lo llevemos a un sanatorio porque creía que tenía la mandíbula rota”.

Como deportista, Tiziano Mazza representa a Argentina en esquí alpino, disciplina en la que obtuvo victorias como juvenil en Canadá, Andorra, Italia y Croacia, fue séptimo en los Juegos Olímpicos de la Juventud Lausana 2020 (el mejor resultado para un deportista argentino) y en el Mundial 2021 se metió entre los 25 primeros en el eslalon gigante. En los próximos días tenía planeado viajar a una competencia europea pero debió suspender su participación debido al ataque sufrido.

De cara a su futuro deportivo, Gravier manifestó: “El tenía que viajar jueves o viernes con el equipo argentino, hacían la pretemporada en Francia, pero no puede viajar con el equipo”, afirmó. Y respecto a los plazos de recuperación, fue cauto: “Estuvo dos horas en el quirófano y estuvimos con la madre. Lo importante es que la operación salió bien, la recuperación es un tema de cada uno. Unos dicen 90 días, otros 60, lo importante es que no haya infecciones, ni problemas después de la operación”, estimó el empresario.