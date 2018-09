La familia de Nahuel "Chino" Fernández sigue sin tener noticias de su paradero mientras pasan los días y crece su angustia. Ayer, siguiendo la tradición de visibilizar su pedido a través de la manifestación, algunos familiares y amigos del joven cuyo destino se desconoce se reunieron frente al Centro de Justicia Penal (CJP) de Virasoro y Moreno para pedir que se agilice la búsqueda de este muchacho del que nada se sabe desde la tarde del domingo 26 de agosto. "No tenemos ninguna novedad. Es muy angustiante no tener noticias de Nahuel, pero no vamos a bajar los brazos hasta encontrarlo", indicó Vanesa, hermana del joven y una de las caras visibles de su búsqueda.

"Él es una persona que todo lo que hacia me avisaba. Estábamos todo el tiempo en contacto. No era un pibe que iba a agarrar la calle o la caravana y no iba a dar señales de vida", explicó Julieta, con quien Nahuel mantiene un noviazgo de cinco años y ayer estaba visiblmente preocupada. La investigación para dar con Fernández está en manos del fiscal de Investigación y Juicio Guillermo Apanowicz, quien ha dado una serie de instrucciones a la Policía de Investigaciones para hallar al muchacho.

Un viaje inconcluso

Un puñado de familiares, amigos y vecinos de Fernández se concentró ayer a media mañana en la plaza del CJP para hacer visible la búsqueda de "Chino", de 26 años, del que nada se sabe desde hace trece días. El muchacho vivía en barrio Fisherton R., en el límite con Funes, junto a Julieta su novia. "Hace cinco años que estamos de novios y uno que convivimos", explicó la muchacha.

El 26 de agosto, como lo hacía cotidianamente, Nahuel fue a visitar a su madre al barrio 7 de Septiembre. Por la tarde, pasadas las 17, fue a tomar el colectivo 115 a la esquina de Colombres y José Ingenieros. Su plan era tomar el ómnibus hasta Eva Perón. Y desde allí continuar viaje en el 133 Negro, que entra a su barrio. Las dos paradas que utilizaba habitualmente eran la esquina de Eva Perón y Donado o en Sánchez de Loria.

Julieta estuvo en contacto con Nahuel hasta las 17.38 de ese día. A esa hora Fernández tiene registrada su última conexión por la red social WhatsApp con su pareja. A partir de ese momento nadie pudo entablar comunicación con él.

Al ver que a las 18 no había llegado a su casa, Julieta comenzó a llamarlo frenéticamente. "Lo habré llamado unas veinte veces", comentó ayer. La familia comentó que la última llamada que hizo Julieta a Nahuel, alrededor de las 19.20, impactó en una antena de telefonía celular ubicada en la ruta A-012 y la autopista a Buenos Aires, muy lejos de donde debería estar camino a su casa.

El mismo domingo 26 de agosto los Fernández realizaron la denuncia en la comisaría 17ª. Y el lunes 27, a primera hora, la repitieron en uno de los Centros de Denuncias de la Fiscalía Regional.

Nahuel trabaja en una panadería ubicada en el barrio Industrial y es uno de siete hermanos. Su nombre fue mencionado junto con el de Máximo Ariel "Guille" Cantero (condenado como jefe de Los Monos) en la investigación federal por un secuestro extorsivo ocurrido el 9 de septiembre del año pasado en bulevar Seguí y Espinillo.

En ese expediente judicial Fernández fue sobreseído y "Guille" procesado. En tanto dos de los hermanos de "Chino", los apodados "Parásito" y "Grasita", murieron asesinados a balazos en el interior de un auto la tarde del 16 de abril pasado en el barrio Martín Fierro de Granadero Baigorria. Gerardo "Abuelo" Abregú estaba con ellos y también fue víctima fatal del triple crimen.

Lejos de Los Monos

Así, un día el rostro de Nahuel "Chino" Fernández se hizo cartel y pancarta sostenida por sus familiares, amigos y vecinos. Su cara se viralizó en las redes sociales mientras un puñado de sus conocidos llevaron esas imágenes a las puertas del CJP para que se tomara nota de que nada saben de Nahuel desde las 17.38 del 26 de agosto.

En la manifestación estuvieron Nélida, su mamá; Julieta, su pareja; y algunos de sus hermanos, entre ellos Vanesa, la voz audible de la movida y quien diariamente activa señales desde su perfil de Facebook para que la búsqueda continúe.

Por enésima vez, ayer los Fernández se despegaron de las posibles vinculaciones de "Chino" con la familia Cantero y la banda de Los Monos. "Nahuel no está vinculado con Los Monos. No tiene nada que ver con esa gente", recalcó Vanesa.

Los familiares de Nahuel volvieron a hacer hincapié en que el muchacho es una persona organizada que siempre ponía sobre aviso a sus afectos sobre los movimientos que hacía. "Creo que nunca se subió al colectivo, porque sino me hubiera avisado. Él siempre me avisaba. Nosotros teníamos una vida organizada en conjunto. Vamos a la iglesia, no tenemos horarios extravagantes. Si no hubiera tenido crédito en el celular se hubiera conectado al wifi de los colectivos públicos. La última conexión por WhatsApp fue conmigo, a las 17.38, y hablamos de unas galletitas secas que habíamos empezado a vender", explicó "July", como la reconocen familiarmente.

Nahuel y "July" son fieles concurrentes de la iglesia Jesús Cristo el Gran Rey, ubicada en Nochetto al 500 (en cercanías de Mendoza al 8500).

Deprimido

Vanesa y Nélida describieron a Nahuel como una persona "muy reservada" que por estos días "estaba algo deprimido" por la muerte de sus hermanos en el triple crimen de Granadero Baigorria ocurrido el 16 de abril.

"Estaba deprimido pero jamás hubiera pensado en quitarse la vida. No lo hizo apenas supimos de la muerte de mis hermanos no lo haría ahora. Nahuel convivía con ese dolor, como todos en la familia", explicó Vanesa.

"No quiero perder otro hijo. Yo hablé con el chofer que hace el turno en el que Nahuel debió tomar el 115 para ir desde mi casa a la suya. Me dijo que no lo vio subir", comentó Nélida ayer mientras enjugaba sus lágrimas con un pañuelo de papel. "Nosotros lo que queremos es que se agilice la búsqueda. Que se muevan los resortes de la Justicia y la policía para que encuentren a Nahuel. No vamos a bajar los brazos hasta que lo encuentren", dijo Vanesa con fuerza en su voz.

Desde la Fiscalía Regional, en tanto, informaron mediante un comunicado de su área de prensa que ante cualquier dato sobre el paradero de Fernández se lo puede comunicar al teléfono 0341-4721899 o 2526363; o personalmente en la sede de Fiscalía, Montevideo 1968, o el Centro de Justicia Penal, de Sarmiento 2850, donde ayer fue la manifestación.