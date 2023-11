El hombre asesinado en el barrio Santa Lucía tenía una larga lista de enemigos

“Robaba ropa de los patios o lo que podía encontrar”, contó un vecino. Otra mujer sostuvo que “hace dos meses me robaron como ocho baldes de arena y todos me dijeron que fue Vaca y un amigo. Todos sabíamos que podía terminar así, por que varias personas se la tenían jurada. Un vecino que vive en la esquina se tuvo que mudar por que este muchacho lo molestaba, le pedía plata y no lo dejaba tranquilo”. dijo una vecina. Unos muchachos que se encontraban a pocos metros de donde fue el ataque dijeron que “era un hombre conocido por todos. No hacía las cosas bien y se ve que encontró uno más loco que él”.

Acevedo vivía junto a sus hermanos y su madre, Mary, en una casa del barrio Santa Lucía, a no más de 100 metros de donde fue atacada. “Siempre tenía problemas por su consumo. Por ejemplo él iba a comprar cocaína y le dejaba al pibe del kiosco unas zapatillas suyas y después cuando tenía plata quería recuperarlas, pero por ahí ya se las habían vendido y ahí se armaba lío y broncas. Y así siempre, se buscó muchos enemigos”.

“Le decían Vaca por que de chiquito era gordito, pero ahora estaba muy flaco. Hacía changuitas en el barrio”, contó Mary y agregó que “durante mucho tiempo no vivió con nosotros en el barrio, pero se separó y volvió a mi casa. Tenía un hijo de 14 años.”, dijo resignada.

Interviene la fiscal de Homicidios Georgina Pairola, que ordenó la presencia del gabinete criminalístico en la escena del crimen a la vez que dispuso una serie de medidas para preservar la escena del homicidio y entrevistar al personal que se encontraba en el momento del hecho.

También trabajó en el lugar personal de la Comisaría 32 por razones de jurisdiccción.

Con este asesinato, en lo que va del año ya se produjeron 220 crímenes en el departamento Rosario y cinco en lo que va del mes de noviembre.

