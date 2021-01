El conductor que atropelló y escapó llevó el auto al taller para tapar las pruebas

Para la fiscal hubo un gran entorpecimiento probatorio por parte del conductor ni bien ocurrió el accidente, ya que "llevó a arreglar el parabrisas al día siguiente y luego a un taller de chapa y pintura para arreglarlo".

En tal sentido, explicó que la Fiscalía logró acreditar que "hubo peligrosidad procesal en sus dos modalidades", tanto en el peligro de fuga al momento del choque y porque en ningún momento tuvo intenciones de presentarse. "De hecho, lo detuvimos en su lugar de trabajo", acotó Piazza Iglesias respecto a la actitud del conductor.

No obstante, la funcionaria judicial precisó que elevó ante el juez Héctor Núñez Cartelle el pedido de prisión efectiva hasta la audiencia preliminar al juicio por cometer el delito de "lesiones gravísimas agravadas por escapar y no socorrer a la víctima". También consignó que al imputado "no se le pudieron hacer exámenes de alcoholemia, alcoholuria y narcolemia, lo cual configura la peligrosidad procesal".

Cuál es el estado del muchacho atropellado

En tanto, Piazza Iglesias indicó que recibió un informe desde el Heca, el cual indica que Figueroa "tuvo comprometido el cerebro por una fractura en la base craneal, lo cual tuvo que ser intervenido de inmediato porque su vida corría peligro". Otra prueba más que la fiscal utilizó para solicitar una prisión preventiva consecuente.

Cómo fue la mecánica del accidente

El imputado fue detenido este jueves mientras trabajaba en un importante comercio ubicado en Corrientes y San Luis. De acuerdo a la versión que pudo corroborar la Fiscalía en base a testigos e imágenes de las cámaras, el imputado conducía a gran velocidad y de forma negligente, sin tomar las precauciones correspondientes al volante.

El conductor se desplazaba con el Sandero en sentido oeste-este cuando al llegar a intersección con Magallanes cruzó a "gran velocidad" y embistió con la parte frontal izquierda del vehículo a Figueroa, quien se encontraba cruzando por la senda peatonal. La víctima sufrió lesiones gravísimas. No obstante eso, el conductor escapó por la avenida.

"Dicha conducta es negligente ya que se ve acentuada en no tomar las precauciones correspondientes, puesto que la intersección de dichas vías poseen gran circulación vehicular debiendo el mismo haber al menos reducido su marcha para cerciorarse de tener el paso expedito para luego retomar su curso", postuló Piazza Iglesias en la audiencia imputativa celebrada este viernes en el Centro de Justicia Penal (CJP).

De esa manera, el juez de Primera Instancia Núñez Cartelle tuvo por formalizada audiencia imputativa y dictó prisión preventiva efectiva hasta la audiencia preliminar.