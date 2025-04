Dos policías imputados por inventar una denuncia e intentar una extorsión

Dos policías que prestaban servicio en la comisaría 30ª de la zona norte fueron imputados por intentar a extorsionar a un hombre al que le pidieron unos 500 mil pesos para no dejarlo preso por una denuncia que en realidad no existía. Se trata de Gerardo Amarilla y Pablo Nieto, quienes este martes fueron imputados por la fiscal de Violencia Institucional Karina Bartocci. La audiencia no se realizó ante un juez porque los acusados permanecen en libertad.