Conmoción en Alejandra por un triple asesinato con cuchillos

Un triple asesinato conmocionó a la localidad de Alejandra, de 4 mil habitantes y situada en el norte provincial a 400 kilómetros de Rosario sobre el río Paraná. Dos hermanos y un vecino se enfrentaron a cuchillazos alrededor de las 21 del martes y si bien desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) no precisaron el motivo de la discusión, en un primer momento la línea investigativa apuntaba a un abigeato. El fiscal de Reconquista Rodrigo Gonzales desestimó a últimas horas de la tarde del miércoles esa versión. “No puedo asegurarlo, pero es gente que si bien tienen pequeñas parcelas de terreno no manejan volumen de animales, todo está en investigación”, dijo. No obstante las versiones sobre el cuatrerismo como motivación en el pueblo persistían.