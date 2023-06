"Rosario necesita más recursos para enfrentar el delito", dijo Iribarren

Atomización

“Esta gestión que encabezo desde mediados de 2021 se enfocó puntualmente en ordenar la Fiscalía. En la anterior no había una conducción y el ex fiscal Patricio Serjal (desplazado tras ser imputado en una causa por juego clandestino) no daba directivas, con lo que se generó una atomización del trabajo de los fiscales. A su vez no había un plan para mejorar las condiciones de trabajo. Mejorar eso fueron los ejes de estos años”, sintetizó.