Caso Tiziano: cómo se llegó al acuerdo abreviado que condena a sus agresores

El acuerdo al que llegaron la defensa, a cargo de Jorge Bedouret y Bárbara Reynoso; la querella que representa a la familia Gravier y está en manos de Santiago Pugnaloni y Lautaro Dentone; y el fiscal Rodrigo Santana por el Ministerio Público de la Acusación, deberá ser homologado por el juez José Luis Suárez en una audiencia a realizarse en el Centro de Justicia Penal. El convenio no sólo impone una pena de 3 años de prisión condicional (no seguirán presos) sino que además establece que no podrán asistir a ciertos boliches, consumir alcohol, acercarse o comunicarse con la víctima, pagar una reparación económica y hacer un curso sobre discriminación en algún organismo que aborde la temática.

>> Leer más: Prisión preventiva por 90 días para los agresores del hijo de Valeria Mazza

El abogado Lautaro Dentone expresó su conformidad con el abreviado “ya que nunca estuvo en el ánimo de la familia una reparación económica. La pena impuesta es lo que la ley indica y al llegar a este acuerdo se evita un juicio con todo el gasto que eso significa. Sobre el dinero de la reparación veremos a que se destina y dejamos abierta la posibilidad de acciones legales en el marco de la causa civil”.

En tanto, el defensor de los jóvenes, Jorge Bedouret afirmó que “la calificación del delito como lesiones graves fue desmedida por lo que apelé ante la Cámara Penal y el jueves era la audiencia para observar la calificación y recalificar el legajo. En ese interín se acercaron el fiscal y la querella a nosotros y se llegó a un acuerdo económico posible de pagar para mis defendidos y a un acuerdo de pena que será el que se expondrá para su homologación.”

Durante la instancia de la imputación, el fiscal Rodrigo Santana sostuvo que los dos jóvenes se refirieron en términos despectivos a Tiziano al llamarlo “Tincho” antes de golpearlo. En este sentido, Bedouret cuestionó el argumento de discriminación presentado por la querella y envió un escrito al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) para que explicara de manera contundente lo que significa un caso de discriminación, “pero el Inadi nunca respondió”, dijo el defensor. “Los chicos estuvieron 30 días en el Order, de 27 de Febrero al 7800, y no fueron trasladados a una penitenciaría ordinaria”, abundó el abogado.

>> Leer más: El abogado de los agresores del hijo de Valeria Mazza duda de que haya habido una fractura: "Hay fotos muy llamativas"

Así fue que con la audiencia de Cámara inminente y otras acciones realizadas por la defensa, tanto el fiscal como la querella plantearon la posibilidad de un proceso abreviado. “Estoy conforme. Mi obsesión como defensor es lograr la libertad de mis clientes. La cárcel siempre trae más perjuicios que beneficios y los chicos no tenían ningún antecedente penal antes de esta situación”, dijo Bedouret.

La noche del ataque las imágenes de las cámaras del boliche se viralizaron a través de las redes sociales. Horas después la Agencia de Investigación Criminal (AIC) hizo allanamientos en las ciudades de Funes y Roldán. Jesuán M. y Franco Z. se entregaron al otro día en la sede del Ministerio Público de la Acusación y entonces su abogado sostuvo que sus clientes “no entienden muy bien por qué llegaron a una situación así. Dicen que habían tomado algo, pero no estaban borrachos ni mucho menos”.

La familia de uno de los chicos tenía otra versión de cómo fue el momento previo a la agresión. La madre de Jesuán contó en su momento a La Capital que “es muy malo lo que hicieron los muchachos, pero Tiziano dice que mi hijo le dijo «Tincho» y mi hijo no usa esos términos. Jesuán me contó que Ticiano le dijo «bobito» a él y que al contarle eso a su amigo Franco los dos tomaron esa actitud, algo que ni ellos pudieron creer por como reaccionaron”.