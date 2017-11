Carlos Edwards: "Contar con un juicio justo, a esta hora resulta totalmente nulo"

"El rechazo del planteo de recusación por parte de los mismos jueces recusados, lo cual violenta flagrantemente lo establecido en el Código Procesal Penal de Santa Fe, evidencia que no contamos con un tribunal imparcial por lo que las expectativas de contar con un juicio justo a estas horas resultan totalmente nulas", dijo ayer a la tarde del abogado Carlos Edwards, quien defiende a Ramón "Monchi" Machuca, considerado uno de los líderes de Los Monos y sobre quien más pena se pidió desde la Fiscalía en el inicio del juicio a la banda.

"La contaminación por parte de los dos jueces recusados (Ismael Manfrín y María Isabel Más Varela) es palmaria, al haber tenido un conocimiento previo de las pruebas que deben producirse en este debate", agregó el letrado. Y es por "su previa intervención en el juicio oral que se realizó por el homicidio de Claudio Cantero. Por lo que a la manifiesta parcialidad del juez (de Instrucción Juan Carlos) Vienna, se le suma ahora la clara parcialidad de los dos jueces recusados, lo cual confirma lo que venimos sosteniendo en cuanto a que nuestros clientes no van a contar con un juicio oral equitativo", agregó Edwards.

Incluso, dijo el abogado de "Monchi", "los dos jueces recusados no solamente rechazan ellos mismos su recusación, lo que está prohibido por la ley procesal penal, sino que en su rechazo ni siquiera intentan justificar el conocimiento previo que tuvieron de la prueba; por lo que no tenemos ninguna expectativa sobre el resultado de este proceso judicial, si no contamos con una garantía básica de un proceso penal que consiste en tener como mínimo un tribunal imparcial".