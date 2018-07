Tres delincuentes simularon protagonizar una pelea de borrachos para distraer a los custodios de seguridad y de esa forma entraron a robar a una sucursal del Banco Ciudad, en el barrio porteño de Monserrat. Si bien el hecho ocurrió el miércoles de la semana pasada recién trascendió ayer, mientras que al cierre de esta edición no se había dado a conocer oficialmente el monto de lo sustraído.

Fuentes policiales señalaron que el episodio se desencadenó en el horario del cierre bancario —alrededor de las 16— en la sede bancaria de Bernardo de Irigoyen 320, a unas seis cuadras del Obelisco. Según los voceros consultados, los delincuentes simularon una pelea para distraer a los vigiladores, a quienes abordaron y redujeron a golpes cuando se retiraba uno de los últimos clientes que quedaban en la entidad crediticia.

Una vez en el interior del banco los hampones se dirigieron hacia la bóveda del tesoro. Al respecto otra versión indicaba ayer que no habían podido ingresar.

Diez minutos

Lo cierto es que los ladrones permanecieron alrededor de 10 minutos en la sede bancaria, de la que huyeron con un botín cuya suma hasta anoche no había trascendido. En principio, porque las autoridades de esa sucursal aún no habían hecho el arqueo. No obstante, a casi cinco días de ocurrido el suceso ayer tampoco se había dado a conocer información respecto de lo robado, aunque al cierre de esta edición se estimaba que los ladrones se habrían llevado unos 4.000 pesos y 4.000 dólares en apenas unos minutos.

Los voceros añadieron que, consumado el golpe, los asaltantes se dieron a la fuga en dos rodados que, en función de los datos preliminares, pueden haber sido un Renault Duster negro y una camioneta Jeep. Algunas versiones indicaron que los delincuentes habrían escapado de la sucursal bancaria disfrazados de rabinos.

Al lugar arribaron efectivos de la división Robos y Hurtos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, quienes realizaron pericias y tomaron declaración de todos los que pudieron ver algo. Asimismo, se solicitó una ambulancia del Same para el personal de seguridad por algunos golpes que sufrió, aunque sólo uno fue atendido en el lugar por politraumatismos y su estado no requirió que fuese trasladado a algún hospital de la zona.

Interviene en el hecho la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 58, a cargo de Jorge Fernández.