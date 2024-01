Abogados penalistas de Rosario rechazan que se baje la edad de imputabilidad a 14 años

Abogados penalistas no adhieren a la baja de la edad de imputabilidad de los menores.

El presidente de la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario , José Nanni, fue contundente: “Desde el punto de vista constitucional es imposible hacer lo que propone Cúneo Libarona o el gobierno nacional, ya que el Estado argentino suscribió tratados internacionales como la Convención de los Derechos del Niño , y ese compromiso no se puede derogar de un plumazo con una ley interna ”.

El representante de los abogados penalistas de Rosario hizo hincapié en las estadísticas. “El Observatorio de Seguridad Pública de la provincia de Santa Fe, en el año 2022, indicaba que había 332 personas privadas de la libertad de entre 18 y 20 años . No hay estadísticas respecto de menores de 18. Pero es interesante un informe que publica la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 2022”.

Nanni precisó: “Dice respecto de los menores en el delito, que el 82 por ciento de esos hechos son robos contra la propiedad y que el 85 por ciento son llevados a cabo por chicos que ingresan por primera vez a la delincuencia. Y solo el 15 por ciento de ese delito son realizados por adolescentes que ya tenían otras causas penales”.

“La pregunta que hay que hacerse es: ¿por qué es tan alto el porcentaje de niños que ingresan al sistema penal? El Estado debe poner ahí énfasis en solucionar este problema. No nos olvidemos que estamos hablando de niños o adolescentes de 14 y 16 años que ingresan al sistema penal cometiendo un delito contra la propiedad”, agregó.

Manni también remarcó que en 2018, Unicef realizó un informe sobre adolescentes y niños privados de su libertad , y reveló que “más del 30 por ciento de esos chicos habían vivido en la calle; más de un 14 por ciento de ellos habían vivido en hogares donde sufrieron abusos sexuales y golpeados por propios familiares. Además, más del 80 por ciento de esos chicos habían consumido estupefacientes a los 14 años. El problema, más allá de penalizar a niños o adolescentes, es más profundo y tiene que ver con el futuro de país con esos chicos”.

“En un país con una tasa de pobreza de más del 40% y donde muchos niños no terminan la escuela primaria, el problema es otro, no del sistema penal. La baja de la imputabilidad no solucionará los problemas de seguridad. El índice de hechos cometidos por menores apenas supera el 1 por ciento”, subrayó.