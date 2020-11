El director sostuvo que se pondrá especial atención en la provisión de alcohol, ya sea en solución o en gel en forma contínua para los usuarios de la estación.

“Una cuestión muy importante es que se va restringir la presencia de personas en las plataformas, donde se produce lógicamente llegada y salida de pasajeros. De alguna manera tenemos que limitar el número de público en ese lugar para que no haya tanta aglomeración allí”, agregó Peiró.

El director de la Terminal precisó que la idea es que en las plataformas “estén sólo las personas que tengan que abordar los micros, sin acompañantes. El que no tenga que viajar o no cumpla con servicios en la Terminal, no podrá estar allí. Si los detectamos, le vamos a pedir que se vaya”.

Como parte de los protocolos sanitarios, en el sector de boleterías, informes y de otros servicios que se brindan en el edificio, se pintaron en el piso líneas para guardar distancia. “El personal de la Terminal estará pidiendo a los usuarios que se respete el distanciamiento para así cumplir con el protocolo”, agregó.