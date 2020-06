"Nos niegan el plasma", el desesperado pedido de un paciente con coronavirus

Oscar Alfredo Gómez está internado en el hospital SantoJanni tras dar positivo de coronavirus. Para complejizar más el cuadro es asmático crónico. Ahora compartió un video en redes donde dice que está "condenado a muerte" y apuntó contra los políticos ya que, tras solicitar plasma para su enfermedad, le denegaron el pedido.

“Hola gente. Hoy me enteré que soy un condenado a muerte", comenzó diciendo Gómez, que lucha contra su insuficiencia respiratoria. Y enseguida agregó: “Pregunté a diferentes enfermeros y doctores sobre el plasma que salva vidas. Me dijeron que en este hospital no se usa. Me dijeron «No es para nosotros, es para otro tipo de gente». Guardan y usan el plasma para políticos y ricos".

A su vez, comparó su caso con el de Martín Insaurralde, intendente de Lomas de Zamora, que la semana pasada fue tratado con plasma: “Un político que es asmático también, ya en el primer día le pusieron plasma, le dieron los remedios que le tenían que dar y está mejor”.

Embed

De esta manera, se dirigió a las personas que viven en los sectores más vulnerables. “Para todos los que están en villas, cuiden a su gente. No salgan. Yo no salía, hice todo bien. No sé cómo me contagié porque me cuidé demasiado”, manifestó el paciente tras dar positivo en coronavirus.

“Renuncié a mi trabajo para cuidar a mi mamá de 77 años. Me puse mi negocio con mis ahorros y no pude trabajar por esto de la pandemia”, contó Gómez desde su cama en el hospital.

El video fue publicado en Facebook por su hija Noelia. En pocas horas, las desgarradoras declaraciones del hombre se volvieron virales. Entre lágrimas y una tos seca, sostuvo: “Los que vivimos en villas y tenemos enfermedades graves estamos condenados a muerte”.

Gómez se despidió de su familia y amigos del barrio. Pero también envió un mensaje especial a los políticos: “No peleen y ayuden a la gente”.

“Cuiden a su gente. Si ustedes se cuidan, cuidan a los demás“, pidió en los últimos segundos del video en que fue dirigido hacia los más carenciados.

También, Gómez contó que previo a contraer la enfermedad iba a conocer a sus sobrinos por primera vez, ya que hace poco encontró un hermano que nunca había conocido. “Me estoy despidiendo de mi familia”, le comunicó a su enfermero en los últimos segundos del clip. Y por último, luego de fuertes y profundas declaraciones, cerró con un simple “adiós”.