El centro de aislamiento montado en el Hipódromo de Rosario ya tiene disponibles alrededor de 600 camas para el caso de que haya pacientes contagiados de coronavirus en la ciudad que no puedan realizar la cuarentena en sus hogares, confirmaron ayer autoridades provinciales y municipales en una recorrida por el predio del parque Independencia.

El espacio fue visitado ayer por el gobernador Omar Perotti y el intendente Pablo Javkin como antesala a la puesta en funcionamiento del módulo definitivo, que contará con otras 500 camas adicionales que podrían estar lista a mediados de la semana que viene. Este centro se suma al que se presentó en la capital de la provincia y que funcionará en un camping gremial.

Desde la Municipalidad indicaron La Capital que el centro de aislamiento ubicado en el predio Ferial del Parque Independencia estará abierto durante “todo el tiempo que los equipos de salud crean necesario”.

En esta primera etapa se habilitaron 580 camas, mientras que otras 550 esperan que estén ya dispuestas para se utilizadas a mediados de la semana que viene, estimaron las autoridades del municipio.

Las instalaciones quedarán el lunes en manos de los equipos de salud para que comiencen a usarlo “cuando crean conveniente”, explicaron los voceros consultados. Y agregaron que los casos que allí irán son los referidos a pacientes leves, con alguna sintomatología referida al Covid-19 (fiebre, tos, garganta seca y dificultad para respirar), y pacientes positivos por la misma enfermedad.

En ambos grupos se contemplará a las personas que no puedan realizar el aislamiento en sus domicilios por diversos problemas estructurales, como no contar con espacio suficiente o con la ventilación adecuada.

Tras finalizar la recorrida, el gobernador Omar Perotti indicó: “Esta es una de las acciones que, junto al municipio, se comenzaron días atrás. Hoy (por ayer), como planteamos, terminamos el primer centro de aislamiento”.

“Es una de las primeras señales de cómo nos estamos preparando. Este centro es fundamental para mostrar que nos estamos preparando juntos”, afirmó, en referencia al trabajo en coordinado con la Municipalidad.

Por su parte, Javkin indicó que al centro operativo “lo tenemos listo sin necesidad de ingresar pacientes. Habrá alrededor de 1.100 lugares. Si hace falta, ya estamos pensando en un segundo espacio, porque la idea es tener no menos de 2.000 plazas disponibles. Siempre hay que prepararse, aunque ojalá no tengamos que usarlo”, aseveró.

A su vez, Perotti añadió: “Es clave que podamos ir transmitiendo a la población que contamos con la infraestructura necesaria para algo inédito, a lo que no estamos habituados, pero que claramente las necesidades del momento nos exigen”.

“Todo lo hecho hasta aquí ha sido muy bueno. Más del 90 por ciento de la población acató el aislamiento de la primera etapa, lo que nos dejó ganar tiempo para poder conformar estos centros. La segunda etapa nos tiene que permitir fortalecernos”, expresó el gobernador.

Centro en Santa Fe

En la capital de la provincia el gremio de la Unión del Personal Civil de la Nación (Upcn) ofreció su camping para que sea utilizado con la misma finalidad que se le dará al hipódromo rosarino.

El centro de aislamiento montado en el camping gremial podrá contener a alrededor de 1.200 personas de la zona que, en caso de estar contagiadas de Covid-19, no puedan cumplir con la cuarentena en sus hogares.

“Tener estos lugares es muy importante para enfrentar de la mejor manera la pandemia. Organizarse y colaborar es fundamental para tener el mayor éxito posible. Un gremio con sus instalaciones, la provincia y el municipio trabajando juntos para enfrentar algo duro y difícil que vamos a tener por delante”, sostuvo el gobernador en la recorrida.

“De todas las personas que van a dar positivo por coronavirus, el 80 por ciento no necesita atención hospitalaria y puede quedarse en su casa si tiene habitaciones suficientes para aislarse del resto de la familia. Pero si no pueden hacerlo hay que buscarle un lugar, si no van a contagiar a todo su entorno. Este es uno de ellos”, describió el titular de la Casa Gris.