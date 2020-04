Cómo funcionarán los bancos desde el viernes en Rosario

Desde mañana los bancos volverán a abrir las puertas por primera vez desde que se inició la cuarentena obligatoria el 20 de marzo. La decisión llega por la necesidad de que jubilados y beneficiarios sociales que no están bancarizados puedan cobrar sus haberes.

El titular de la Asociación Bancaria de Rosario, Sergio Rivolta, remarcó que sólo se atenderá a este grupo y pidió al resto de la población que no se acerque a las sucursales bancarias.

"A partir de este viernes abrirán todos los bancos de seccional Rosario, sólo pagaremos a jubilados, pensionados, Asignación Universal por Hijo y otros beneficios sociales que dependen de Ansés, el horario será el habitual de cada sucursal, en algunos casos de 9 a 14, de 10 a 15, en el interior de la provincia de 7.15 a 12.15 horas”, detalló para recordar que la semana que viene la atención será igual durante los días lunes, martes y miércoles.

Rivolta insistió en que la atención será “sólo para jubilados y beneficiarios, nada más, queremos ser claros”, dijo además de recordar que tienen que asistir los que no tienen tarjeta de débito o que no la han activado. “Apelamos a que los jubilados que aprendieron a utilizar el sistema por cajero automático, lo sigan haciendo y no vengan al banco”; agregó en el programa "El primero de la mañana" de LT8.

“Se va a respetar la distancia obligatoria y la gente entrará a las sucursales por tanda, de a 5 o 6 personas, y solicitamos que quienes se queden afuera también mantengan esta distancia de un metro y medio a dos, para eso va a estar la seguridad pública garantizando esto”, cerró.