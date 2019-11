Zabala: "Venimos haciendo un buen torneo"

Diego Zabala admite que las victorias hacen placentero el viaje pero también sabe que todavía hay mucho por recorrer. "Sabemos que hay mucho para corregir, pero al obtener una seguidilla de triunfos está bueno porque cambia el ánimo en la semana y te da un alivio para trabajar más tranquilo", reflexiona el volante canalla tras la goleada a Aldosivi.

En función de ubicar a Central en el contexto, el ex Unión afirmó: "Sabemos que esto es muy largo, tenemos que seguir apuntando a seguir sumando y que podamos hacer un buen colchón de puntos para salir de eso. Después se verá para qué estamos. Haciendo un balance general, venimos haciendo un buen torneo".

Zabala describió a su entender los motivos que llevaron a Central a conseguir tres victorias en fila. "Mejoramos un poco la efectividad y el cambio de actitud desde el partido con Estudiantes. Estamos todos metidos al ciento por ciento, veníamos haciendo buenas semanas y no se nos daba. Muchos empates y después las derrotas, pero bueno ahora vinieron las victorias. Y menos mal, porque después de 7 empates y 2 derrotas y se necesitaba ganar como sea. Necesitábamos ganar urgente por la situación del club y porque no se nos venía dando. Por ahí veníamos jugando bien y mereciendo pero el fútbol es así", detalló.

El jugador explicó la continuidad de triunfos desde la eficacia. "Todas las semanas venimos trabajando de la misma manera y ahora se nos está dando, por suerte venimos jugando bastante bien y ganando, y sin dudas el lograr ser efectivos nos permitió cerrar bien los resultados".

"Hay buen pie, cuando nos juntamos y jugamos simple podemos lastimar al rival. Ojalá podamos seguir generando las situaciones que venimos generando y ser eficaces", fue el anhelo de Zabala.

En cuanto al partido del próximo domingo en Santiago del Estero ante Central Córdoba, el mediocampista evaluó: "Tenemos una final porque es un rival directo para lo que nos jugamos. Hay que ser conscientes y tener los pies sobre la tierra de cuál es nuestro objetivo. Me imagino un partido con muchas pelotas divididas y trataremos de ser protagonistas"

La posición en la cancha

Mucho se conjeturó y opinó sobre la mejor ubicación en cancha para Zabala, y por ello el tema fue abordado durante la conferencia de prensa del mediodía en Arroyo Seco: "Cuando Cocca me llamó me hizo entender en qué posición me quería y lo tomé como un desafío. Donde me siento mejor es volante por derecha, por circunstancias de juego me toca entrar por izquierda, pude convertir 2 goles por ahí y a mi me gusta moverme por el área"

Con respecto al partido del lunes, afirmó: "De interno por derecha estaba tapando un poco a Rius y por izquierda encontré más espacios y me sentí más cómodo. Encontramos más la pelota intercambiando la posición con Gil. También depende mucho de cómo se dé el trámite"

"Cocca me da libertad para jugar, tengo que acostumbrarme. Si jugás en un solo puesto te comen, porque hoy el fútbol es muy versátil. Tenés que saber jugar en varias posiciones para estar en un nivel alto. Está bueno buscar las variantes, él sabe de mi posición. Trato de ayudar al equipo en lo que me toque. En lo personal me siento bien pero siempre estoy tratando de mejorar porque tengo mucha confianza en mí y siento que tengo mucho más para dar. Siempre está bueno tener variantes y buscarlas"

Por último Zabala mostró su comodidad y satisfacción por estar en Central. "Estoy contento acá en el club. Sé que tengo mucho más para dar, quiero tener más continuidad, jugar los noventa minutos y siempre trato de exigirme día a día. Por suerte el otro día pude encontrar el gol y sentí que hice un buen partido, que no lo venía teniendo"