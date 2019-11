Cocca "Hay un montón de cosas que hacen que el plantel funcione"

El entrenador de Central, Diego Cocca, resaltó en la goleada canalla ante Aldosivi por 5 a 1 no sólo "lo físico", sino también "lo táctico, técnico, lo futbolístico, la idea, la identidad, el grupo, todas esas cosas que hacen que un plantel funcione"

"No es solo lo físico, es lo táctico, técnico, lo futbolístico, la idea, la identidad, el grupo, son muchísimas cosas que hace que un plantel funcione y hoy se están viendo los frutos porque estamos todos al servicio del equipo", dijo el entrenador auriazul en la conferencia de prensa postpartido.

El DT también mostró su conformidad por la actuación del juvenil Facundo Almada -reemplazó a Nicolás Colazo-: "Estoy contento por Almada, tuvo que entrar en una posición que no es la de él y eso demuestra que el grupo está por encima de las individualidades. Tuvo un error desafortunado en el gol, no se vino abajo y tuvo su recompensa con el gol. El equipo no se conforma".

Sobre el rival expresó: "Aldosivi no había realizado mucho mérito para ganar el partido. Estamos convencidos de que el camino es por ahí, lo estamos andando y en algún momento se van a ver los resultados. Hay que entender que se necesita tiempo para madurar".

Embed AHORA | Cocca: "El tema no es sólo físico, es un todo. El equipo tiene que saber para qué corre, a dónde corre y qué hace con la pelota. Estoy muy contento por el grupo, porque se lo merece, viene trabajando muy bien y tiene doble valor arrancar perdiendo y no volverse locos" — Rosario Central (@CARCoficial) November 26, 2019

Sobre la efectividad del equipo en los últimos tres partidos destacó: "Hacer 10 goles en dos partidos de local no es poca cosa en el fútbol argentino. Es impresionante, estoy muy agradecido y contento con mis jugadores".