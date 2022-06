Vitamina Sánchez: "Esta pelea por ver quién dirigirá al club es desigual" El ex jugador y entrenador de Central aguarda que la CD informe el DT elegido, aunque dejó en claro no todo es prolijo. "Hay un quilombo dirigencial que si a mí me toca agarrar el equipo me sentaré a que me expliquen", expresó 17 de junio 2022 · 16:38hs

"Conmigo no habría problema por lo económico, el presidente me dijo que iba a hablarlo con Ricardo Carloni. Después de eso no se que paso", sentenció Vitamina..

Todo parece indicar que Carlos Tevez será el entrenador de Central, al menos es la información que predomina mediáticamente porque desde algún sector de la dirigencia se instaló y con fuerza el nombre del ex Boca. Pero también hubo una reunión con Pablo Sánchez, nombre elegido por otro sector de la CD. Lo que hace que la puja interna siga presente y esté en escena generando el "desorden" del que habló Leandro Somoza al dar el portazo y dejar su cargo de DT.

Vitamina está en el medio de todo esto, al igual que el Apache, con mucho manoseo de por medio. "Esta pelea por ver quién dirigirá al club es desigual. Carlos Tevez no tiene la culpa de esto, a él lo pusieron ahí. Hay un quilombo dirigencial que si a mí me toca agarrar el equipo me sentaré a que me expliquen", sostuvo el ex jugador y entrenador canalla.

Tevez ganó terreno y sería el próximo técnico de Central Carlos Tevez también es candidato para ser el técnico de Central

Vitamina aguarda con paciencia una resolución y tiene el respaldo del titular canalla Rodolfo Di Pollina, pero la resolución saldrá en breve y no está confirmada su llegada al banco auriazul. "Siento un poco de incertidumbre por lo que va a pasar. Se está especulando mucho sobre esta situación. Apenas se fue Somoza me llamo el presidente para que vaya a darle una mano al club", indicó Vitamina en diálogo con "Al fondo de la red" (La Red Rosario). A lo largo de la entrevista Vitamina fue contundente con sus palabras y dejó las siguientes frases: * "Conmigo no habría problema por lo económico, el presidente me dijo que iba a hablarlo con Ricardo Carloni. Después de eso no sé que paso". * "Yo me siento tranquilo con la manera en la que me manejo. Me da un poco de tristeza e impotencia todo esto". * "El análisis que hacíamos con mi cuerpo técnico, es que a Central le falta un marcador central, una contención con dinámica y un delantero, más allá de que Veliz me encanta y me parece un tanque". * "En las buenas y en las malas siempre voy a seguir siendo hincha de Central. Quiero que le vaya bien toda la vida".