Vecchio: "Nos duele, pero estoy orgulloso de este equipo"

“Nos vamos con una derrota que nos duele mucho. Habíamos hecho un muy buen primer tiempo, pero en el segundo nos quedamos un poco. Igualmente me siento orgulloso del equipo, me emociona cuando veo tantos chicos, me siento reflejado en ellos. Son chicos con muchas ilusiones, este es el camino y tienen que seguir creciendo”, fue la primera reflexión del capitán y figura canalla, Emiliano Vecchio, tras la caída de anoche ante Vélez, en San Juan.