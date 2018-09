Un técnico preocupado por la baja producción canalla

Central mermó el rendimiento en las dos últimas presentaciones por la Superliga. No en vano terminó perdiendo ambos encuentros. Y como mostró muy poco ante Racing y Defensa y Justicia, Edgardo Bauza está tratando de sincronizar el sistema táctico para afrontar de manera sólida lo que vendrá. "Me preocupa el último partido porque no generamos, en los anteriores generamos", apuntó el Patón con cierta impotencia para sintetizar la actualidad deportiva canalla. Más allá de la intranquilidad lógica que le genera la falta de contenido, el DT se está ocupando para revertir la situación.

El juego en sí podía resultar ser poco atractivo a la vista. Pero los resultados venían siendo muy dulces para el paladar del hincha. No obstante, los dos tropezones al hilo generaron una especie de desencanto popular. Las falencias cobraron otra connotación. Todo se ve diferente en la actualidad.

Central sigue sin convencer desde el juego en un fútbol argentino donde ninguno sobresale y todos corren a mil kilómetros por hora. Sin embargo, Bauza está intentando que el canalla recupere parte de la esencia que mostró en el inicio del camino. Orden colectivo, calma general y disciplina táctica. Tres puntos que se archivaron en Avellaneda y en el Gigante, pero deberán salir a la luz mañana en La Plata.

"Me preocupa el último partido porque no generamos, en los anteriores sí generamos", repitió Bauza a la hora de señalar la mayor falencia del equipo en la previa de un encuentro importante para los de Arroyito. Porque se medirán ante Gimnasia, que también tiene que alimentar el promedio.

Y en ese marco, el DT fue determinante. "Gimnasia es un equipo muy intenso, muy directo, mucho más de local. Es un conjunto agresivo para adelante y vamos a tener que trabajar bien de la mitad de cancha para atrás para retenerlo", puntualizó. Resta saber ahora cómo hará el canalla para controlar al Lobo en el bosque debido a que ya no luce tan sólido en el fondo como al principio.