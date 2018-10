Triunfazo de Di Pollina: el oficialismo obtuvo el 70 por ciento en Central

Se terminó el misterio. Las urnas dieron su veredicto. La elección que se realizó ayer en Rosario Central arrojó como dato saliente que fue la de mayor participación de socios en la historia del club de Arroyito, con una asistencia de 11.724 votantes, y un saldo contundente en cuanto al resultado que catapultó a la presidencia a Rodolfo Di Pollina, que arrasó en la preferencia del electorado y acaparó casi el 70 por ciento de los votos. Así Central tiene flamante presidente por un período de cuatro años, que se impuso por abrumadora mayoría en el estreno de la boleta única como sistema de votación.

La legión de votantes canallas desfiló durante toda la jornada por las 60 mesas habilitadas para emitir el sufragio. Y hubo muchísimo movimiento de socios en las inmediaciones del Gigante de Arroyito, en pos de participar de los comicios de renovación de autoridades. A las 18 se cerró la votación y cada uno de los candidatos a presidente, acompañados por sus respectivos compañeros de lista, aguardaron con ansiedad en la zona del bar del Gigante la apertura de la urnas y el conteo de las cruces que debían hacer los socios en la boleta única. Allí no hubo margen para las dudas y rápidamente los números arrojaron con claridad la victoria del oficialista Rodolfo Di Pollina, el joven contador que con apenas 44 años ocupará el máximo cargo auriazul.

Fueron 11.724 los participantes en la elección de ayer, cifra que superó a los 11.508 que en 2010 sufragaron en la proclamación a la presidencia de Norberto Speciale, registro que hasta el momento era el de mayor cantidad de votantes en la historia de los comicios del club. Y por ello a las 19 el oficialismo ya se sintió ganador y desató el festejo (ver página 4). Pero hubo que esperar hasta las 20 para que el presidente de la junta electoral, Vicente Romano, anuncie los números definitivos y allí los guarismos fueron contundentes, irrefutables. Porque casi el 70 por ciento de los votos fueron para Di Pollina (Foro Canallas Unidos) y muy relegados quedaron los opositores Hernán Marty (Comunidad Canalla), con el 25 por ciento, y Mario Moretti (Fuerza Auriazul), con casi el 5 por ciento de los sufragios (ver infografía).

Sin dudas que se trató de un gran espaldarazo para el oficialismo auriazul, que tras el mandato de Raúl Broglia logró renovar el crédito de los socios con la nueva administración que encabezará Di Pollina. El socio valoró la actual gestión, que en lo deportivo estuvo muy cerca de coronar un campeonato con la disputa de tres finales de Copa Argentina, sumado a la reciente contratación de un técnico emblemático de la casa como Edgardo Bauza.

Claro que desde la oposición no alcanzaron a seducir mayoritariamente al electorado, ya que además de no haber logrado amalgamar una propuesta única que sume voluntades, recién arrancaron en los últimos meses el contacto directo con los socios y eso evidentemente no bastó para traccionar votos para sus respectivas listas.

Por ello, hubo un respaldo contundente en las urnas para el oficialismo, que ahora deberá darle una nueva impronta a la gestión a partir de la figura de Di Pollina, un dirigente que siempre manifestó que no será un gobierno unipersonal y su administración se basará en el empuje de un equipo sólido de trabajo. Así, el secretario durante el mandato de Raúl Broglia ahora será la máxima cara visible del nuevo gobierno canalla.

Arrancará una nueva etapa. Y el gran desafío del Foro Canallas Unidos, que irá por su segundo período, será capitalizar el gran respaldo que le depositaron los socios para hacer un Central cada vez más grande, dentro y fuera de la cancha.