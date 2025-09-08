Central Córdoba no pudo ganarle a Leandro N. Alem con diez pero volvió a jugar como para ilusionarse

Segundo tiempo para el aplauso de Central Córdoba, con un Facundo Marín bárbaro, para un 1 a 1 que aún lo deja vivo por el ascenso directo en Primera C.

Se viene el 1 a 0 de Leandro N. Alem. Cabezazo de Rematar y nada que hacer para el arquero de Central Córdoba, Gastaudo.

La pelota en la red, Marín lo grita, Vranjicán ve el final de la obra. Es el empate de Central Córdoba ante Leandro N. Alem.

Central Córdoba no pudo obtener la victoria que necesitaba para meterle más presión al líder Ituzaingó, pero más allá de que el empate 1 a 1 en la visita a Leandro N. Alem aún le deja una chance de pelear por el ascenso directo, la imagen al menos para el Reducido de Primera C está en alza. Facundo Marín, la figura.

Córdoba ahora quedó con 42 puntos y +17 de diferencia de gol. Adelante está Berazategui con 44 (+18) y el puntero Ituzaingó con 45 (+14). El líder visita el miércoles a Muñiz, que aún puede ir al Reducido, y luego faltará una fecha.

Así que Ituzaingó debe perder con Muñiz y luego en la última fecha de local con Claypole, Córdoba vencer a Cambaceres en el Gabino y que Berazategui no derrote de local a Muñiz. Todos esos partidos se jugarían el martes 16, a las 15. Si todos esos resultados pasan, irá al Reducido y definirá de local la primera llave con un equipo de la zona B, que no será Argentino.

Es que respecto a Argentino, este lunes igualó Sportivo Barracas de visitante de Centro Español y quedó 2 puntos abajo en la Zona B. El Salaíto quedará 4º al término de la fecha, más allá de que queden partidos por jugar y con igualar en la última fecha de visitante de Cañuelas asegurará de mínima esa posición.

Lo peor que puede pasarle a Argentino en la última fecha es que pierda, gane Sportivo Barracas y termine 5º en su zona. Ni así podría enfrentar a Central Córdoba, que de mínima sería tercero, y por lo tanto se mediría con el 6º o 7º de la zona de Argentino.

También Argentino puede quedar 3º, porque Estrella del Sur tiene un punto más y peor diferencia de gol. En la última recibe a Centro Español.

Un punto de inflexión en el primer tiempo

No pasaba nada en la cancha del Lechero, hasta que de un lateral a favor del Charrúa, Gonzalo Gómez fue a trabar muy fuerte con Andrés Fortini y el árbitro le sacó la roja sin dudar. Iban 37 minutos del primer tiempo y ahí cambiaría todo.

Es que dos minutos después se ejecutó el tiro libre desde campo de Alem y sobrevinieron los dos cabezazos en el área. El último, de Ramiro Rematar, entró por arriba del arquero Gastaudo para el 1 a 0.

Un complemento todo vergüenza para Central Córdoba

Con amor propio salió a jugar Córdoba el complemento y a los 3' tuvo el empate. Gran cambio de frente de Joaquín Messi, mejor pase de Tomás Ramírez y derechazo de Lucas Manochi que fue justo desviado por el pie de Brandán.

A los 6' tuvo de nuevo el empate el Charrúa, cuando Francisco Duré quedó mano a mano tras gran pase de Manochi y la sacó el arquero Grieger con la pierna.

A los 20' solo Mezzi reclamó lo que pareció una clara mano penal de Uñate. Y recién en a contra, sobre los 21' respondió Alem, con un zapatazo de Brandán que sacó magistralmente Gastaudo.

A los 30' nueva chance charrúa, con un centro espectacular de Ramírez que Vranjicán cruzó bárbaro con la cabeza, pero Grieger la sacó mejor al córner. Desde ahí Alem no la pudo sacar del área, inclusive con un córner que casi se le mete olímpico a un Grieger agrandado.

Hasta que llegó lo merecido. Gran pelotazo de Mario Senra y magia de Marín sobre la raya final para dejar dos rivales en el camino con sombrerito incluido y asistencia perfecta para Vranjicán, que la empujó al gol a los 39'.

Hasta el final intentó el segundo Córdoba y lo tuvo Di Vanni, que la tiró arriba del travesaño. No pudo ser pero aplausos igual.

Síntesis del Lechero y el Charrúa

Leandro N. Alem: Ricardo Grieger; Gustavo Alcaraz, Nicolás Pardo, Roberto Floris y Braian Brandán; Andrés Fortini, Facundo Romero, Enzo Ventecol (68' Nicolás Fortini) y Lucas Uñate (67' Maximiliano Antúnez); Gianfranco Firmapaz (59' Agustín Dilandro) y Ramiro Retamar (56' Arturo Mendoza). DT: Néstor Rematar

Central Córdoba: Facundo Gastaudo; Francisco Duré (55' Pablo Vrnajicán), Paulo Killer, Valentín Rovetto (ET Juan Ignacio Cettou) y Mario Senra; Gonzalo Gómez y Simón Sierra (74' Valentino Mozzi); Facundo Marín, Tomás Ramírez y Joaquín Messi; Lucas Manochi (67' Guido Di Vanni). DT: Daniel Teglia-Leonardo Acoglanis.

Goles: 39' Retamar (LNA) y 84' Vranjicán (CC)

Expulsado: 37' G. Gómez (CC).

Amonestados: Mendoza, Romero (LNA), Marín, Vranjicán (CC).

Arbitro: Ramiro Maglio

Estadio: Leandro N. Alem

El vivo de Leandro N. Alem y Central Córdoba