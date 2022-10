Carlos Tevez y su futuro en Central: su deseo y sus condiciones

Tevez llegó a Central con la intención de pelear cosa importantes, pero no pudo armar un buen plantel y ese deseó quedó trunco.

“Si no armamos un equipo que no sea competitivo es muy difícil seguir”. La frase de Carlos Tevez sirve como disparador de cara a lo que vendrá. Porque si bien el Apache mostró su interés por continuar (tiene contrato hasta mediados de 2023) de alguna forma puso en duda lo que pueda ocurrir a partir de diciembre. Así, con el campeonato recién finalizado, en Central no es seguro de que el Apache sea el entrenador en la próxima temporada. Lo más probable es que sí, pero fue el propio DT, una vez más, el que puso en duda su continuidad. A partir de ahí, unos cuantos análisis posibles sobre los motivos que podrían llevar al técnico a extender su estadía en Arroyito y, de la misma forma, otros tantos, por los cuales daría un paso al costado.