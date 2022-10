Tevez liberó a los jugadores, no concentraron y eludió dar el equipo que recibe a Colón

Central entrenó este domingo en Arroyo Seco. Hubo trabajos con pelota, pero el entrenador no confirmó a los titulares para este lunes. Los jugadores no concentraron por decisión del Apache.

La práctica no fue una más. Pero tampoco ofreció pistas contundentes. Central entrenó este domingo por la mañana en Arroyo Seco. La rutina consistió en hacer trabajos con pelota. Carlos Tevez no paró el equipo que recibirá este lunes, a las 16.30, a Colón. Tampoco le confirmó a los jugadores quiénes saldrán en la foto principal en el Gigante. Una de las hipótesis es que repetiría los apellidos que vienen de dejar de rodillas a River en el mismísimo Monumental. También es verdad que hay algunos nombres que no están ciento por ciento desde lo físico. Luego de la sesión, el entrenador dio la orden de liberar a toda la tropa, tal como adelantó La Capital. El canalla no concentró por decisión del entrenador. No hay otro argumento extradeportivo. Eso sí, los convocados para medirse ante el sabalero se reunirán este lunes al mediodía para almorzar todos juntos en el country, y luego emprender el recorrido hasta Arroyito.