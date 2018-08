Hay que ir partido a partido y no relajarnos en ninguna fecha.

No se dejar inhibir por el presente perfecto que arrastra Central . Gonzalo Bettini es uno de los principales soldados que viene custodiando celosamente la retaguardia del solitario líder de la Superliga. "Somos un equipo que quiere seguir creciendo para continuar estando en lo más alto", afirma el lateral derecho en el prólogo de la entrevista que ayer le concedió a Ovación. El eficaz defensor hizo un breve paréntesis en su día libre y analizo la actualidad auriazul. "Esto recién empieza, esa es la realidad", tiró el ex Banfield como para que la comunidad canalla siga manteniendo la esperanza pero también los pies bien firmes sobre la faz de tierra. "El techo se lo pone cada uno. Hay que superarse día a día", acotó sin dudar.

¿Imaginaban tener un arranque tan contundente?

Esperábamos empezar bien porque veníamos de dos meses de mucho trabajo. A eso le sumo que en cada inicio de torneo, uno siempre espera lo mejor porque tiene mucha ilusión. Por algo también siempre nos entrenamos al máximo. También es para destacar la unión y compromiso grupal que hay porque eso suma. No sólo desde lo humano sino además profesionalmente.

¿Se puede decir que están marcando el camino en la Superliga?

Somos conscientes de que hicimos dos partidos inteligentes pero esto es muy largo, y la Superliga recién empieza, esa es la verdad de todo. Hay que entender que todos los equipos son muy difíciles y el fútbol argentino está muy parejo. A eso hay que agregarle que debemos seguir mejorando en muchas cuestiones. No obstante, ojalá podamos seguir por este camino.

¿Coincidís con que el equipo no es vistoso pero hasta ahora viene siendo muy eficaz?

Considero que el fútbol argentino es muy complejo y por eso es que se hace difícil poder generar algo vistoso. Acá lo importante es entender a lo que uno juega. Hay que hacerse un equipo duro y tratar de sacar la mayor cantidad de puntos posibles. Hasta ahora ganamos los tres partidos que jugamos oficialmente (dos por Superliga y uno por Copa Argentina) y es importante más que nada para seguir alimentando la confianza.

¿Encontraron en las jugadas de pelota parada la llave del éxito?

Creo que la clave principal de este presente es que el equipo funciona literalmente como equipo. Porque salvo contra Talleres, que nos pateó de afuera del área un par de veces, después no nos complicaron los demás rivales (Juventud Antoniana y Banfield) ni tampoco nos hicieron goles. Con respecto al tema de las jugadas de pelota parada es porque se trabaja. Incluso en el Mundial mismo se ganaron muchos partidos mediante esa vía. Pienso que es un buen arma que tenemos, como también la calidad de jugadores que hay en el grupo. Todo suma.

¿Cómo se van adaptando a las exigencias del Patón, quien siempre hace eje en el factor defensivo por cómo le había ido al equipo la temporada pasada?

Bien, porque el trabajo para mejorar y crecer es fundamental. Bauza y sus colaboradores buscan que nos superemos en el día a día y que el equipo se vaya solidificando. Lógico que el fútbol te va marcando por diversos momentos debido a los resultados. Pero lo más importante es sumar desde lo grupal para que a Central le vaya siempre bien.

Hacés mucho hincapié en lo grupal. El otro día Ortigoza también lo hizo. ¿Creés que eso puede ser un plus a futuro?

Cuando ascendí con Banfield en el 2013 pertenecí a un grupo muy bueno. En este deporte, que es colectivo, si no tenés un buen grupo humano y profesional se puede complicar. Pero cuando tenés uno como el que tiene ahora Central se hace más llevadero y se empuja de otra forma. Luego las cosas se van dando de manera natural, que es cuando pasan las cosas buenas.

¿El hecho de que Bauza haya apostado desde el inicio de la pretemporada por casi los mismos apellidos es otra de las causas de este presente?

Me parece que eso debería responderlo el entrenador. Por algo Bauza es un técnico con una trayectoria tan importante. Lo que creo y entiendo es que uno trabajando mejora, sea desde lo colectivo como individual.

¿Te adaptaste al mundo de Central o aún te cuesta comprenderlo?

Cuando lo vivís de adentro es diferente, de eso no tengo dudas. La realidad es que me adapté muy bien a la ciudad y al grupo. Y eso es importante porque me permite desarrollarme mejor desde lo futbolístico. Central es un club grande y exigente.

¿El presente los relajó para encarar lo que viene o los triunfos aumentaron la presión?

Ninguna de las cosas. Considero que no vamos a estar más relajados por haber ganado los dos partidos de la Superliga, como tampoco nos afectará la presión porque eso es algo que está siempre ahí. Esto es fútbol. Lo que hay que tratar de entender es cuándo hay que aprovechar los momentos. Lo esencial es basarse y apoyarse siempre en el grupo. Falta mucho camino por recorrer.

Pero la esperanza está y la gente se ilusiona.

Está bien, pero acá hay que entender que esto recién arranca. Hay que ir partido a partido y no relajarnos en ninguna fecha. No hay que creer que ya está todo hecho. El grupo debe seguir creciendo y mejorando en muchos aspectos. Lógico que cuando ganás te permite encarar todo desde otro lado, aunque sabiendo que hay que seguir metiéndole en el día a día.

¿Compartís que está todo muy parejo en el fútbol argentino que hasta a los equipos grandes les cuesta ganar?

Sí, porque salvo a Boca, que lleva poco más de 600 días como puntero, el resto tiene altibajos o transiciones por varios motivos. Está todo muy parejo y la única diferencia que puede haber es en el tema del recambio de jugadores, nada más.

¿Entonces cómo definirías la actualidad de Central?

Trato de ser muy cauteloso antes que nada. Obvio que cuando tenés buenos resultados, las cosas son mejores. Todos tenemos ilusión y espero seguir por este camino y dejar a Central en lo más alto siempre.