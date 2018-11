Socios preocupados

Esta noche los hinchas leprosos seguramente reclamarán por el mal momento. Se entiende y preocupa. Porque Newell's no puede dar pasos en falso más allá de lo futbolístico, y esto refiere a posibles inconvenientes fuera del campo de juego. Por eso, socios e hinchas independientes realizaron un comunicado en el que piden que todos concurran "pacíficamente al Coloso y pongan a la institución por delante de cualquier interés político partidario o individual. Entendemos que las cosas no están bien, pero al club lo sacaremos adelante entre todos, participando, proponiendo y buscando soluciones".

"Los que somos socios de toda la vida alertamos al pueblo leproso para no darles herramientas a la AFA y a la Superliga, que son los que no quieren que Newell's salga adelante, para hundirnos", refiere el comunicado. Y a la vez, señala que "nuestra gloriosa institución no está en condiciones de soportar una situación de caos que pueda devenir en circunstancias que se descontrolen y que resulten graves consecuencias en lo deportivo. Una nueva quita de puntos, una suspensión o clausura del estadio o cualquier otro tipo de sanciones tendrían graves consecuencias para el club".