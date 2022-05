Allegri : "Siempre las puertas de Newell's estarán abiertas para Saldaña"

"Siempre las puertas de Newell's estarán abiertas para Saldaña" El vice primero de Newell's, Pablo Allegri valoró el trabajo del exmánager. Larry dio el tema por cerrado. Contrapuntos irreconciliables en el manejo del fútbol. Por Lucas Vitantonio 19 de mayo 2022 · 04:40hs

Pegó el portazo. Saldaña optó por dar un paso al costado. Hizo una buena gestión. Fue siempre leal a Astore.

La salida de Julio César Saldaña como director del fútbol profesional de Newell’s ya es cosa juzgada. No tiene retorno. El propio Larry, fiel a su bajísimo perfil que lo acompañó además durante toda su carrera como jugador glorioso de la entidad del Parque, aún no se pronunció de manera pública al respecto. Y tal vez ya no lo haga. El mismo considera que el ciclo está terminado y que por sobre todas las cosas está el escudo del club, más allá de los “nombres” cuyo paso es momentáneo. Por eso el ahora exmánager rojinegro prefirió no hacer declaraciones sobre su alejamiento, situación que la entidad del Parque oficializó de manera sorpresiva en la tarde del martes. En tanto, de parte de la dirigencia tampoco se habían pronunciado más allá del escueto posteo formal de las redes del club. Por ello sí es valioso el testimonio del vicepresidente primero de Newell’s, Pablo Allegri, que por sobre todas las cosas ponderó a Saldaña por sus atributos personales.

“A Julio lo conocí cuando me invitó Nacho Astore a acompañarlo y más allá de todas las alegrías que me dio como jugador, pude compartir con él y conocer a una persona íntegra que ama los mismos colores que yo. Lamentablemente decidió dar un paso al costado por cuestiones personales. Me sorprendió, pero deben respetarse las decisiones personales. Siempre las puertas de Newell’s estarán abiertas para Julio. Y no me queda más que agradecer el camino transitado en este período”, confió Allegri en diálogo con Ovación.

Lo concreto es que la salida de Saldaña genera un sinfín de especulaciones sobre los motivos reales de su alejamiento, pero por ahora los protagonistas mantienen en reserva la letra chica del quiebre. Newell’s sólo informó el martes que “Saldaña se ha desvinculado de la institución por motivos personales. Muchas gracias por tu trabajo, Julio. ¡Exitos!”, fue el escueto comunicado que publicó en las redes sociales. Mientras que esa misma noche hubo un sugestivo posteo de Saldaña en su estado de WhatsApp en el que estaba la frase: “Yo no me enojo, sólo observo, pienso, me decepciono y me alejo si es necesario”. De esta manera surge el pensamiento de que Saldaña pretendía un estilo de gestión al frente del departamento de fútbol diferente al que busca desarrollar el presidente rojinegro Ignacio Astore, y que no llegaron a un punto de entendimiento. Allegri.jpg Baja sensible. “Julio es una persona íntegra que ama los colores de Newell’s”, dijo Allegri. Larry fue uno de los soldados más leales a Astore en la campaña electoral previa a los comicios del año pasado. Incluso no se pueden argumentar razones netamente futbolísticas a la salida del mánager, ya que el equipo funcionó, los refuerzos cumplieron, los resultados fueron satisfactorios, se ganó el clásico y, por sobre todas las cosas, se acertó con la llegada del DT Javier Sanguinetti. Entonces, resultados al margen, lo que no engranó fueron las ideas contrapuestas en el manejo de un área muy sensible, tal vez la más sensible de un club futbolero al máximo como Newell’s. De lo que no hay dudas es que se produjo el primer cortocircuito fuerte en el núcleo duro de la gestión Astore y un soldado valioso quedó en el camino. Es más, la pretemporada recién se inició este lunes bajo las órdenes de Javier Sanguinetti y en cuanto al mercado de pases todo está por hacerse. El reinicio del torneo está a la vuelta de la esquina y tendrá que rediagramarse el departamento de fútbol profesional. El tiempo apremia para la llegada de los tres o cuatro refuerzos puntuales que solicitó Javier Sanguinetti, como también para gestionar alguna venta que se pueda consumar y que necesita la tesorería. Así agitado arrancó el mercado de pases leproso. Y el ruido no estuvo en el campo de juego, sino en las oficinas. La baja inesperada no fue la de ningún jugador, sino la del mánager Julio Saldaña. Más allá de los por qué de la ida de Larry, que sería conveniente que los protagonistas expliquen por tratarse de un ídolo de la casa, el hincha quiere saber cómo seguirá la historia en el manejo del fútbol.