Scocco y otra línea de contacto

Otro paso más para la vuelta de Ignacio Scocco a Newell’s. De no mediar imprevistos, está pautada para hoy una nueva reunión entre la dirigencia rojinegra y los representantes de Nacho, Fabián Soldini y Martín Montero, para avanzar en el contrato del delantero. Del cónclave participarán el vicepresidente Cristian D’Amico, el secretario Juan José Concina y el director deportivo Sebastián Peratta, quienes habitualmente fueron los encargados de monitorear durante este tiempo la llegada de Nacho. No obstante, que se encuentren de nuevo las partes intervenientes no es indicador de que las negociaciones están terminadas. Todavía hay mucho por hablar y pulir en un acuerdo que de prosperar será hasta el 30 de junio de 2021 y con una opción a otro año. Ya la semana pasada hubo un intercambio preliminar entre las partes y quedaron en seguir charlando. Es más, Scocco se encuentra cumpliendo la cuarentena en Hugues y también ya empezó a mirar algunas posibilidades para vivir en Rosario.

Por lo pronto, lo que sí no hizo la dirigencia de Newell’s fue quedarse con los brazos cruzados. Es que paralelamente a las tratativas por el contrato de Scocco, D’Amico ya instruyó a la gente que integra el comité de finanzas del club que tenga preparados los 320 mil dólares que le deben a Al Ain de Emiratos Arabes por el incumplimiento de una antigua cláusula en el contrato de Nacho que data de 2012, que ya tiene una sentencia firme y que la entidad rojinegra debe pagar en lo inmediato. Esa multa se generó en tiempos del presidente Guillermo Lorente, cuando Newell’s repatrió a Scocco de Al Ain y lo abonó a través de un esquema de pago en cuotas. “Una de esas cuotas no se abonó a tiempo porque en ese momento en el país regía el cepo cambiario y no se podía sacar el dinero. Entonces, el club quedó sometido a una multa que con los intereses hoy se hizo de aproximadamente 320 mil dólares”, le explicó a Ovación el vice D’Amico en su momento. El dirigente rojinegro ayer fue consultado y agregó más claridad al tema: “El dinero ya está listo para cumplir con la obligación que tenemos con Al Ain. En su momento, en la otra gestión, no salió a tiempo el pago y eso provocó esta penalidad estipulada en el contrato, que es un monto importante para Newell’s. Pero vamos a cumplir porque así lo indica el fallo del Tribunal Arbitral Deportivo (TAS) a favor del club de Emiratos Arabes”, afirmó.

Siguiendo con situaciones legales que Newell’s debe afrontar, también está la relacionada con el pedido que le hicieron los rojinegros al TAS para que evalúe la sanción de la Fifa que le impide sumar jugadores por tres mercados de pases, debido a la deuda por Cristian Insaurralde a O’Higgins de Chile por 400 mil dólares. Con respecto a esto, lo último que trascendió es que el TAS le solicitó a Newell’s que amplíe los argumentos para justificar el pedido de la medida cautelar y para la apelación, y ya corrieron traslado a Fifa y a O’Higgins por esta decisión. En cualquier caso, Newell’s tiene la voluntad de abonar el dinero reclamado y así seguir allanando el terreno para que la vuelta de Scocco no tenga piedras en el camino.