Russo: "Hicimos mucho para por lo menos empatar el partido"

A pesar de la derrota ante Mineiro, el entrenador de Central Miguel Ángel Russo mostró algunas señales de satisfacción en la rueda de prensa, tras el 1-2 frente al rival más duro del grupo, en su propio estadio. En el balance, el técnico canalla puso en valor otras cuestiones que excedieron el resultado final. Y esas sensaciones dominaron su análisis del partido. " No es fácil venir y competir de igual a igual ante este rival, en esta cancha. Hicimos mucho para por lo menos empatar el partido ", destacó el DT.

“No me gusta hablar de derrota injusta, pero venir a jugar fuera del país es complicado. Hay que poner muchas cosas en la balanza. No todos juegan así acá", enfatizó Russo.