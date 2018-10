Russo: "Central tiene en Bauza a un DT de jerarquía"

Miguel Angel Russo no necesita presentación. Mucho menos en Rosario. Cumplirá dos años como entrenador de Millonarios de Bogotá y por contrato le queda uno más. Club que tras 15 años volvió a conseguir títulos bajo su conducción. Desde el suelo cafetero dialoga con Ovación. La primera estación de la charla es Central. "Lo vemos siempre desde acá. En el fútbol argentino, donde la brecha entre los dos, tres o cuatro poderosos con el resto es cada vez más grande, hay que tener paciencia. Los canallas tienen un técnico de jerarquía internacional y los procesos necesitan desarrollo", reflexiona. Después analiza el contexto del fútbol y asevera que "hoy más que nunca el fútbol depende del jugador". Lo fundamenta. Luego pone en valor estratégico a las divisiones inferiores. A las que considera como determinante para que "el resto de los clubes puedan competir contra los poderosos".

¿Lo ves a Central desde Colombia?

Por supuesto. Además acá se observa mucho al fútbol argentino, le dan mucha importancia y lo analizan bastante. En cuanto a Central lo primero que hay que tener en cuenta es que futbolísticamente se trata de un proceso que recién empieza y que está muy bien en cuanto a los puntos conseguidos. Por supuesto que el funcionamiento se irá consolidando con la competencia. En la medida que mejoren los rendimientos individuales el funcionamiento colectivo se ajustará más a la idea que tiene Bauza, que ya consiguió algo elemental como es el orden y por eso es difícil ganarle a Central. Además no es un dato menor que de los últimos mercados de pases este debe ser en el que menos invirtieron. Lo que se percibe hablando con mis amigos canallas es la ansiedad de siempre. Y en el fútbol hay que tener paciencia, sé que es complicado pedirles paciencia a los hinchas y a los periodistas, pero hoy es fundamental para no cometer errores no forzados y darle tiempo al trabajo. Insisto, el Patón es un técnico con jerarquía internacional y mucha experiencia, que además conoce el club a la perfección. Es el técnico ideal para Central.

En la Argentina las urgencias postergan lo importante, ¿por eso es difícil desarrollar una idea futbolística en el tiempo?

Las urgencias no son exclusivas de nuestro país. Yo acá también tengo urgencias, porque estamos en tres competencias a la vez, pero hoy el juego depende mucho del jugador, mucho más que antes.

¿Cómo es eso?

Es cierto que hay una táctica, como así mayores recursos tecnológicos que permiten optimizar el trabajo en diversos aspectos y también coexisten varios métodos para poner en práctica una idea, por supuesto siempre ajustada a lo que se puede hacer con el plantel que se tiene. Pero a la hora de jugar, el futbolista hoy es más determinante que en otras épocas. Porque si el futbolista no está bien en su contexto personal, se complica. En la actualidad hay múltiples factores sociales que inciden, más complejos que años atrás. Inconvenientes que condicionan y gravitan a la hora de entrenar y jugar. Que se debe afrontar desde un trabajo multidisciplinario. Pero ojo que esto no es sólo un problema argentino.

¿Colombia también lo tiene?

Desde México hasta la Argentina todos los países del continente tienen ese problema, porque el fútbol es un fiel reflejo de lo que pasa en la sociedad. Yo interactúo mucho con gente del fútbol español, porque hay que actualizarse de manera constante para seguir aprendiendo. Y siempre les digo que estamos tres escalones debajo de ellos. Alimentación, educación y formación, esos son lo tres escalones. Porque un joven en España llega al fútbol sin esos problemas estructurales de base, en cambio acá no sólo que no tenemos resuelto eso sino que además hay otros conflictos vinculados mayoritariamente a la marginalidad que genera el sistema. Hace años los inconvenientes no eran tantos, en cambio hoy son varios y presentan un desafío importante.

Alguna vez el profesor Luis Bonini, cuando estuvo con Bielsa en el Espanyol de Barcelona, hizo alusión a la diferencia que era trabajar en la preparación física con un plantel en Europa a hacerlo con uno de Sudamérica.

Por supuesto que hay notables diferencias y se profundizaron, porque allá un juvenil por ejemplo va a practicar bien comido y con todas las necesidades cubiertas, en cambio en nuestro fútbol muchas veces es todo lo contrario.

En el fútbol argentino la brecha entre Boca y River con el resto es cada vez más grande. ¿Cómo hacen los clubes rosarinos, entre tantos otros, para que esa diferencia no sea decisiva ?

Invirtiendo tiempo y dinero en la formación de jugadores. Recuperar ese sello distintivo que hizo grande y trascendente al fútbol de Rosario. Esto está relacionado a lo que me refería recién. La mayoría de los clubes ya no puede competir económicamente con Boca, River y alguno más, por lo que debe forjar un muy buen trabajo en las divisiones inferiores. Algo que históricamente Central y Newell's supieron hacer y muy bien. Por supuesto que no surgirán once futbolistas extraordinarios a la vez, pero cuando lleguen los que puedan a primera división deberían hacerlo bien formados, para que el entrenador no tenga que enseñarles cuestiones elementales como sucede ahora. Y no me refiero específicamente a ningún club en particular, sino a todos en general. Porque el técnico de primera división puede aportarle ese 20 o 30 por ciento que el jugador necesita para convertirse en profesional, pero no tendría que enseñarle a jugar, porque eso el pibe lo tiene que adquirir durante su paso por las inferiores.

Esa falta de formación se percibe cuando algunos juveniles debutan en primera división.

Es que salvo aquel que sea distinto, es decir un joven que es crack que sí puede saltar de una quinta división a la primera, el resto necesita cumplir con todas las etapas para adquirir el conocimiento que le permita prepararse para la primera. Sin embargo son muchos los casos en los que llegan sin siquiera conocer los movimientos indispensables de su función específica.

Eso es moneda corriente.

Sí, claro. Por eso reitero que los clubes que no quieren quedar relegados con este modelo del fútbol argentino deben trabajar en las divisiones inferiores con gente preparada, con formadores en serio, porque las inferiores no deben ser una agencia de colocaciones.

También es una realidad que la necesidad impone vender rápido a esos jugadores destacados.

Pero hay que modificar también eso, porque a los muy buenos jugadores que producen deben preservarlos un poco más, no desprenderse tan rápidamente de ellos, porque son ellos los que les van a dar ese salto de calidad deportiva que necesitan los clubes. Un gran jugador no deja de serlo en un año, por eso a veces retenerlo un poco más es una manera de capitalizarse futbolística y económicamente.

¿Te adaptaste al fútbol colombiano?

Sí, estoy muy cómodo en Millonarios, un club muy importante que progresivamente fue recuperando su protagonismo ganando dos títulos, jugando torneos internacionales, algo que también es clave para la formación de los futbolistas.

¿Y a la vida en Bogotá también te adaptaste?

Sí, me trataron siempre con mucho cariño y respeto. Además seré un eterno agradecido porque en un momento muy complicado me demostraron mucho afecto y me dieron una invalorable contención.

¿Cómo está tu salud?

Muy bien, muy bien gracias a Dios.