Regional de Rugby del Litoral: presentaron el Final Four de segunda y tercera

De forma inédita de realizó la presentación del Final Four de la Segunda y Tercera División del Torneo Regional del Litoral. El formato de disputa es el siguiente entre los 4 primeros equipos de cada división: 1º fecha 1º vs 4º y 2º vs 3º; 2º fecha 2º vs 4º y 3º vs 1º; 3º fecha y última 4º vs 3º y 1º vs 2º