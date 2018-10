"Como presidente de Central Córdoba le quiero llevar tranquilidad a todos los hinchas, socios y allegados. Estamos viviendo un momento complicado por malos resultados pero tengo toda la confianza que vamos a salir de situación. A pesar de la dura derrota ante Alem por 5-0 le dimos todo el apoyo al técnico Pochettino para que pueda revertir el sábado (mañana) ante Excursionistas la mala tarde en General Rodríguez", señaló el presidente Eduardo Bulfoni sobre el mal momento futbolístico que atraviesa el equipo dirigido por el ex defensor del club.

Tras la dura goleada en General Rodríguez el clima por barrio Tablada se complicó y el técnico Pochettino quedó en el ojo de la tormenta por la pobre producción que viene realizando el equipo en las primeras 8 fechas, en las que logró 2 triunfos, empató en 2 ocasiones y perdió las otras 4.

"Todo nuevo proceso lleva su tiempo y debemos esperar. Hoy Claudio Pochettino es parte de la historia del club y se merece nuestro apoyo. Por eso no queremos hacer locuras y darle tiempo. Hoy Pochettino es nuestro DT y no voy a escuchar a nadie que me traiga a los supuestos reemplazantes. Córdoba está pasando por un bajón deportivo y tengo la confianza que ante Excursionistas vamos a salir de esta situación", afirmó el mandamás charrúa.





El posible once

El probable para recibir a Excursionistas mañana a las 15.30, sería: Ojeda; Pérez, Esquivel, Pollacchi y Sgotti; Ferrari, Funes, Bracco y Trejo; Grazzini o Stupisky y Tedesco o Armoa.